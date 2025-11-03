TőzsdeDEX+
A(z) élő Buckazoids ár ma 0.00042763 USD. Kövesd nyomon a(z) BUCKAZOIDS USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) BUCKAZOIDS ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: BUCKAZOIDS

BUCKAZOIDS árinformációk

Mi a(z) BUCKAZOIDS

BUCKAZOIDS fehér könyv

BUCKAZOIDS hivatalos webhely

BUCKAZOIDS tokenomikai adatai

BUCKAZOIDS árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Buckazoids Logó

Buckazoids Ár (BUCKAZOIDS)

Nem listázott

1 BUCKAZOIDS-USD élő ár:

$0.00042845
$0.00042845$0.00042845
+2.90%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Buckazoids (BUCKAZOIDS) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 10:54:12 (UTC+8)

Buckazoids (BUCKAZOIDS) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.00041472
$ 0.00041472$ 0.00041472
24h alacsony
$ 0.00043857
$ 0.00043857$ 0.00043857
24h magas

$ 0.00041472
$ 0.00041472$ 0.00041472

$ 0.00043857
$ 0.00043857$ 0.00043857

$ 0.00492629
$ 0.00492629$ 0.00492629

$ 0.00041167
$ 0.00041167$ 0.00041167

-1.96%

+2.81%

-27.07%

-27.07%

Buckazoids (BUCKAZOIDS) valós idejű ár: $0.00042763. Az elmúlt 24 órában, a(z)BUCKAZOIDS legalacsonyabb ára $ 0.00041472, legmagasabb ára pedig $ 0.00043857 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) BUCKAZOIDS valaha volt legmagasabb ára $ 0.00492629, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00041167 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) BUCKAZOIDS változása a következő volt: -1.96% az elmúlt órában, +2.81% az elmúlt 24 órában, és -27.07% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Buckazoids (BUCKAZOIDS) piaci információk

$ 432.05K
$ 432.05K$ 432.05K

--
----

$ 432.05K
$ 432.05K$ 432.05K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A(z) Buckazoids jelenlegi piaci plafonja $ 432.05K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) BUCKAZOIDS keringésben lévő tokenszáma 1.00B, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 432.05K.

Buckazoids (BUCKAZOIDS) árelőzmények USD

A(z) BuckazoidsUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Buckazoids USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0002115267.
A(z) Buckazoids USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0001933510.
A(z) Buckazoids USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ -0.0001243085638756827.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0+2.81%
30 nap$ -0.0002115267-49.46%
60 nap$ -0.0001933510-45.21%
90 nap$ -0.0001243085638756827-22.52%

Mi a(z) Buckazoids (BUCKAZOIDS)

The $Buckazoids memecoin project is about the recent discovery of the $BTC symbol on a videogame currency: $BUCKAZOIDS, from the year 1991, game called: Space Quest.

This is a memecoin rallying behind the lore and the speculation of the bitcoin origins, and their founders.

This Solana memecoin has no utility or any intrinsic value. Meant for entertainment purposes only.

A community has since then adopted $BUCKAZOIDS, CTO operations have ensued.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Buckazoids (BUCKAZOIDS) Erőforrás

Fehér könyv
Hivatalos webhely

Buckazoids árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Buckazoids (BUCKAZOIDS) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Buckazoids (BUCKAZOIDS) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Buckazoids rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Buckazoids árelőrejelzését most!

BUCKAZOIDS helyi valutákra

Buckazoids (BUCKAZOIDS) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Buckazoids (BUCKAZOIDS) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) BUCKAZOIDS token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Buckazoids (BUCKAZOIDS)

Mennyit ér ma a(z) Buckazoids (BUCKAZOIDS)?
A(z) élő BUCKAZOIDS ár a(z) USD esetében 0.00042763 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) BUCKAZOIDS ára a(z) USD esetében?
A(z) BUCKAZOIDS jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00042763. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Buckazoids piaci plafonja?
A(z) BUCKAZOIDS piaci plafonja $ 432.05K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) BUCKAZOIDS keringésben lévő tokenszáma?
A(z) BUCKAZOIDS keringésben lévő tokenszáma 1.00B USD.
Mi volt a(z) BUCKAZOIDS mindenkori legmagasabb ára?
A(z) BUCKAZOIDS mindenkori legmagasabb ára 0.00492629 USD.
Mi volt a(z) BUCKAZOIDS mindenkori legmagasabb ár?
A(z) BUCKAZOIDS mindenkori legalacsonyabb ára 0.00041167 USD.
Mekkora a(z) BUCKAZOIDS kereskedési volumene?
A(z) BUCKAZOIDS élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) BUCKAZOIDS ára emelkedni fog idén?
A(z) BUCKAZOIDS a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) BUCKAZOIDS árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 10:54:12 (UTC+8)

Buckazoids (BUCKAZOIDS) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

