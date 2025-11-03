Buckazoids (BUCKAZOIDS) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00041472 $ 0.00041472 $ 0.00041472 24h alacsony $ 0.00043857 $ 0.00043857 $ 0.00043857 24h magas 24h alacsony $ 0.00041472$ 0.00041472 $ 0.00041472 24h magas $ 0.00043857$ 0.00043857 $ 0.00043857 Minden idők csúcspontja $ 0.00492629$ 0.00492629 $ 0.00492629 Legalacsonyabb ár $ 0.00041167$ 0.00041167 $ 0.00041167 Árváltozás (1H) -1.96% Árváltozás (1D) +2.81% Árváltozás (7D) -27.07% Árváltozás (7D) -27.07%

Buckazoids (BUCKAZOIDS) valós idejű ár: $0.00042763. Az elmúlt 24 órában, a(z)BUCKAZOIDS legalacsonyabb ára $ 0.00041472, legmagasabb ára pedig $ 0.00043857 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) BUCKAZOIDS valaha volt legmagasabb ára $ 0.00492629, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00041167 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) BUCKAZOIDS változása a következő volt: -1.96% az elmúlt órában, +2.81% az elmúlt 24 órában, és -27.07% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Buckazoids (BUCKAZOIDS) piaci információk

Piaci érték $ 432.05K$ 432.05K $ 432.05K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 432.05K$ 432.05K $ 432.05K Forgalomban lévő készlet 1.00B 1.00B 1.00B Teljes tokenszám 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A(z) Buckazoids jelenlegi piaci plafonja $ 432.05K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) BUCKAZOIDS keringésben lévő tokenszáma 1.00B, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 432.05K.