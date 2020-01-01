BUBL (BUBL) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) BUBL (BUBL) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

BUBL (BUBL) tokennel kapcsolatos információk BUBL is a memecoin developed on the Sui blockchain with a focus on community engagement and the playful concept of “bubble-awareness.” The project fosters a cultural experience that humorously highlights various kinds of “bubbles”—from economic trends to social phenomena and visual elements. Through interactive games, social events, and creative artwork, BUBL promotes community interaction and encourages users to engage with this theme in a fun, distinctive way. Prioritizing entertainment, BUBL offers more than just a token by delivering engaging activities on platforms like Telegram and beyond. With its mix of community-driven activities, lighthearted humor, and unique experiences, BUBL seeks to establish a lasting presence in the Sui ecosystem. Hivatalos webhely: https://bublsui.com/ Vásárolj most BUBL tokent!

BUBL (BUBL) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) BUBL (BUBL) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 13.96K $ 13.96K $ 13.96K Teljes tokenszám: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 9.36B $ 9.36B $ 9.36B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 14.92K $ 14.92K $ 14.92K Minden idők csúcspontja: $ 0 $ 0 $ 0 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) BUBL (BUBL) áráról

BUBL (BUBL) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) BUBL (BUBL) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó BUBL tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező BUBL token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) BUBL tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) BUBL token élő árfolyamát!

BUBL árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) BUBL kapcsán? BUBL-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) BUBL tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

Miért érdemes a MEXC platformot választani? A MEXC a világ egyik legnépszerűbb kriptovaluta-tőzsdéje, amelynek világszerte felhasználók milliói szavaznak bizalmat. A MEXC a kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módját kínálja kezdőknek és profiknak egyaránt. Több mint 4,000 kereskedési pár a spot- és futurespiacokon A leggyorsabb tokenlistázások a CEX-ek között 1. számú likviditás az ágazaton belül A legalacsonyabb díjak 24 órás ügyfélszolgálattal Több mint 100%-os tokentartalék-átláthatóság a felhasználói források esetében Ultraalacsony belépési korlátok: akár 1 USDT összeggel is vásárolhatsz kriptovalutát

Mindössze 1 USDT áron vásárolhatsz kriptovalutákat: A kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módja! Vásárolj most!