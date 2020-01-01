BTU Protocol (BTU) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) BTU Protocol (BTU) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

BTU Protocol (BTU) tokennel kapcsolatos információk BTU Protocol solution helps companies get closer to consumers and build new distribution channels with better margins Hivatalos webhely: https://www.btu-protocol.com/ Fehér könyv: https://www.btu-protocol.com/pdf/whitepaper.pdf Vásárolj most BTU tokent!

BTU Protocol (BTU) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) BTU Protocol (BTU) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 57.48M $ 57.48M $ 57.48M Teljes tokenszám: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 80.00M $ 80.00M $ 80.00M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 71.85M $ 71.85M $ 71.85M Minden idők csúcspontja: $ 5.0 $ 5.0 $ 5.0 Minden idők mélypontja: $ 0.01595713 $ 0.01595713 $ 0.01595713 Jelenlegi ár: $ 0.718457 $ 0.718457 $ 0.718457 További tudnivalók a(z) BTU Protocol (BTU) áráról

BTU Protocol (BTU) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) BTU Protocol (BTU) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó BTU tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező BTU token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) BTU tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) BTU token élő árfolyamát!

BTU árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) BTU kapcsán? BTU-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) BTU tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

