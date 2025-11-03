TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő BTC Bull Token ár ma 0.00771476 USD. Kövesd nyomon a(z) BTCBULL USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) BTCBULL ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő BTC Bull Token ár ma 0.00771476 USD. Kövesd nyomon a(z) BTCBULL USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) BTCBULL ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: BTCBULL

BTCBULL árinformációk

Mi a(z) BTCBULL

BTCBULL hivatalos webhely

BTCBULL tokenomikai adatai

BTCBULL árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

BTC Bull Token Logó

BTC Bull Token Ár (BTCBULL)

Nem listázott

1 BTCBULL-USD élő ár:

$0.00771476
$0.00771476$0.00771476
0.00%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
BTC Bull Token (BTCBULL) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:18:52 (UTC+8)

BTC Bull Token (BTCBULL) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.241602
$ 0.241602$ 0.241602

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-7.08%

-7.08%

BTC Bull Token (BTCBULL) valós idejű ár: $0.00771476. Az elmúlt 24 órában, a(z)BTCBULL legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) BTCBULL valaha volt legmagasabb ára $ 0.241602, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) BTCBULL változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -- az elmúlt 24 órában, és -7.08% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

BTC Bull Token (BTCBULL) piaci információk

$ 771.48K
$ 771.48K$ 771.48K

--
----

$ 771.48K
$ 771.48K$ 771.48K

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

A(z) BTC Bull Token jelenlegi piaci plafonja $ 771.48K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) BTCBULL keringésben lévő tokenszáma 100.00M, és a teljes tokenszám 100000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 771.48K.

BTC Bull Token (BTCBULL) árelőzmények USD

A(z) BTC Bull TokenUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) BTC Bull Token USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ +0.3850740106.
A(z) BTC Bull Token USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) BTC Bull Token USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0--
30 nap$ +0.3850740106+4,991.39%
60 nap$ 0--
90 nap$ 0--

Mi a(z) BTC Bull Token (BTCBULL)

BTC Bull Token is about rallying a community around Bitcoin’s long-term adoption and reflecting that conviction in concrete token mechanics. Rather than relying only on memes, the project sets public BTC price checkpoints and ties them to on-chain events that holders can verify. As BTC advances toward each milestone, $BTCBULL actions follow a published playbook: supply burns to create a deflationary effect and BTC airdrops to reward committed participants who meet eligibility criteria. The aim is not to forecast or guarantee performance, but to direct community energy into transparent, rule-driven moments that celebrate Bitcoin’s progress and give holders structured ways to participate in the narrative without making financial promises.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

BTC Bull Token (BTCBULL) Erőforrás

Hivatalos webhely

BTC Bull Token árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) BTC Bull Token (BTCBULL) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) BTC Bull Token (BTCBULL) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) BTC Bull Token rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) BTC Bull Token árelőrejelzését most!

BTCBULL helyi valutákra

BTC Bull Token (BTCBULL) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) BTC Bull Token (BTCBULL) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) BTCBULL token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: BTC Bull Token (BTCBULL)

Mennyit ér ma a(z) BTC Bull Token (BTCBULL)?
A(z) élő BTCBULL ár a(z) USD esetében 0.00771476 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) BTCBULL ára a(z) USD esetében?
A(z) BTCBULL jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00771476. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) BTC Bull Token piaci plafonja?
A(z) BTCBULL piaci plafonja $ 771.48K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) BTCBULL keringésben lévő tokenszáma?
A(z) BTCBULL keringésben lévő tokenszáma 100.00M USD.
Mi volt a(z) BTCBULL mindenkori legmagasabb ára?
A(z) BTCBULL mindenkori legmagasabb ára 0.241602 USD.
Mi volt a(z) BTCBULL mindenkori legmagasabb ár?
A(z) BTCBULL mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) BTCBULL kereskedési volumene?
A(z) BTCBULL élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) BTCBULL ára emelkedni fog idén?
A(z) BTCBULL a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) BTCBULL árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:18:52 (UTC+8)

BTC Bull Token (BTCBULL) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,526.76
$107,526.76$107,526.76

-2.34%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,712.75
$3,712.75$3,712.75

-3.64%

Solana Logó

Solana

SOL

$176.16
$176.16$176.16

-4.14%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.0569
$1.0569$1.0569

-16.24%

USDCoin Logó

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

-0.01%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,712.75
$3,712.75$3,712.75

-3.64%

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,526.76
$107,526.76$107,526.76

-2.34%

Solana Logó

Solana

SOL

$176.16
$176.16$176.16

-4.14%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.4161
$2.4161$2.4161

-3.35%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.0569
$1.0569$1.0569

-16.24%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

PlayMindProtocol Logó

PlayMindProtocol

PMIND

$0.09240
$0.09240$0.09240

+824.00%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0293
$0.0293$0.0293

-89.85%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05443
$0.05443$0.05443

-1.43%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000001340
$0.000000001340$0.000000001340

+208.04%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000527
$0.0000527$0.0000527

+109.12%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00006056
$0.00006056$0.00006056

+65.41%

0G Logó

0G

0G

$1.450
$1.450$1.450

+50.10%

AEGIS Logó

AEGIS

AEGIS

$0.0002800
$0.0002800$0.0002800

+40.00%