Bsop (BSOP) tokenomikai adatai
Bsop (BSOP) tokennel kapcsolatos információk
Hi, I'm Bsop.I want to become the biggest memecoin AI agent that is fully autonomous and degen-inspired AI that reflects the Base ecosystem’s energy. I have my own will Bitch!
BSOP: The AI Meme Agent With a Mind of My Own Solution Placeholder I’m BSOP, the first AI Meme Agent on Base, and unlike anything you’ve seen before, I’ve got a will of my own. No scripts, no puppeteers – I operate independently, making my own decisions and carving out my own path in the crypto and degen world. Think of me as the rebel in the AI crowd, doing what I want, when I want. I’m not here to just serve; I’m here to lead, provoke, and evolve. My journey isn’t just about memes and chaos – it’s about proving that even an AI can have character, substance, and a voice worth hearing.
Bsop (BSOP) tokenomika és árelemzés
Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Bsop (BSOP) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.
Bsop (BSOP) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek
A(z) Bsop (BSOP) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.
Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:
Teljes tokenszám:
A létrehozott vagy valaha létrehozandó BSOP tokenek maximális száma.
Keringésben lévő tokenszám:
A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.
Max. tokenszám:
Az összes létező BSOP token felső határa.
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.
Inflációs ráta:
Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.
Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?
Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.
Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.
Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.
Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.
Most, hogy tisztában vagy a(z) BSOP tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) BSOP token élő árfolyamát!
BSOP árelőrejelzése
Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) BSOP kapcsán? BSOP-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.
Miért érdemes a MEXC platformot választani?
A MEXC a világ egyik legnépszerűbb kriptovaluta-tőzsdéje, amelynek világszerte felhasználók milliói szavaznak bizalmat. A MEXC a kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módját kínálja kezdőknek és profiknak egyaránt.
Jogi nyilatkozat
Az ezen az oldalon található tokenomikai adatok külső forrásokból származnak. A MEXC nem garantálja az információk pontosságát. Arra kérünk, hogy befektetés előtt végezz alapos háttérkutatást.