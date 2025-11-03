bruv (BRUV) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0.00438679$ 0.00438679 $ 0.00438679 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) +0.42% Árváltozás (1D) -10.54% Árváltozás (7D) -18.81% Árváltozás (7D) -18.81%

bruv (BRUV) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)BRUV legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) BRUV valaha volt legmagasabb ára $ 0.00438679, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) BRUV változása a következő volt: +0.42% az elmúlt órában, -10.54% az elmúlt 24 órában, és -18.81% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

bruv (BRUV) piaci információk

Piaci érték $ 19.78K$ 19.78K $ 19.78K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 19.78K$ 19.78K $ 19.78K Forgalomban lévő készlet 999.28M 999.28M 999.28M Teljes tokenszám 999,280,474.280973 999,280,474.280973 999,280,474.280973

A(z) bruv jelenlegi piaci plafonja $ 19.78K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) BRUV keringésben lévő tokenszáma 999.28M, és a teljes tokenszám 999280474.280973. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 19.78K.