Brume (BRUME) tokennel kapcsolatos információk Brume Wallet is an Ethereum wallet (for now), whose killer feature is a built-in implementation of the Tor protocol (the dark net), that makes all your network requests go through the Tor network, such that the people at the end of the pipe can't use your IP address to track you or censor you. By using traditional wallets, your IP address is sent to multiple third-party services, who often have access to your multiple wallet addresses too, so they can use this information to track you and your wallets, and/or censor your transactions. Brume Wallet prevents that, and does even more in terms of privacy and security. Hivatalos webhely: https://brume.money Vásárolj most BRUME tokent!

Brume (BRUME) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Brume (BRUME) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 149.68K $ 149.68K $ 149.68K Teljes tokenszám: $ 2.76M $ 2.76M $ 2.76M Keringésben lévő tokenszám: $ 2.76M $ 2.76M $ 2.76M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 149.68K $ 149.68K $ 149.68K Minden idők csúcspontja: $ 5.07 $ 5.07 $ 5.07 Minden idők mélypontja: $ 0.01944995 $ 0.01944995 $ 0.01944995 Jelenlegi ár: $ 0.054315 $ 0.054315 $ 0.054315 További tudnivalók a(z) Brume (BRUME) áráról

Brume (BRUME) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Brume (BRUME) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó BRUME tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező BRUME token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) BRUME tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) BRUME token élő árfolyamát!

