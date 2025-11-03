Browsr AI (BRWS) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0.04742989$ 0.04742989 $ 0.04742989 Legalacsonyabb ár $ 0.00327585$ 0.00327585 $ 0.00327585 Árváltozás (1H) -- Árváltozás (1D) -- Árváltozás (7D) 0.00% Árváltozás (7D) 0.00%

Browsr AI (BRWS) valós idejű ár: $0.00352982. Az elmúlt 24 órában, a(z)BRWS legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) BRWS valaha volt legmagasabb ára $ 0.04742989, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00327585 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) BRWS változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -- az elmúlt 24 órában, és 0.00% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Browsr AI (BRWS) piaci információk

Piaci érték $ 17.88K$ 17.88K $ 17.88K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 35.30K$ 35.30K $ 35.30K Forgalomban lévő készlet 5.07M 5.07M 5.07M Teljes tokenszám 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

A(z) Browsr AI jelenlegi piaci plafonja $ 17.88K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) BRWS keringésben lévő tokenszáma 5.07M, és a teljes tokenszám 10000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 35.30K.