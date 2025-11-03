TőzsdeDEX+
A(z) élő Browsr AI ár ma 0.00352982 USD. Kövesd nyomon a(z) BRWS USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) BRWS ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:18:37 (UTC+8)

Browsr AI (BRWS) árinformáció (USD)

Browsr AI (BRWS) valós idejű ár: $0.00352982. Az elmúlt 24 órában, a(z)BRWS legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) BRWS valaha volt legmagasabb ára $ 0.04742989, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00327585 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) BRWS változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -- az elmúlt 24 órában, és 0.00% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Browsr AI (BRWS) piaci információk

A(z) Browsr AI jelenlegi piaci plafonja $ 17.88K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) BRWS keringésben lévő tokenszáma 5.07M, és a teljes tokenszám 10000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 35.30K.

Browsr AI (BRWS) árelőzmények USD

A(z) Browsr AIUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Browsr AI USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0004377026.
A(z) Browsr AI USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0004265441.
A(z) Browsr AI USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ +0.0000937069110423534.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0--
30 nap$ -0.0004377026-12.40%
60 nap$ -0.0004265441-12.08%
90 nap$ +0.0000937069110423534+2.73%

Mi a(z) Browsr AI (BRWS)

Browser reimagined: AI agents that think, navigate, and act on your behalf.

Meet Browsr your AI-powered browser for effortlessly exploring websites and blockchain data using simple language.

‣ Understands context, not just keywords ‣ Built-in VPN and zero-knowledge encryption ‣ Automates complex tasks in one step ‣ Blazing-fast edge computing ‣ Backed by Tier 1 KOLs & CEX listings ‣ Fueled by high-end marketing campaigns

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Browsr AI (BRWS) Erőforrás

Browsr AI árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Browsr AI (BRWS) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Browsr AI (BRWS) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Browsr AI rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Browsr AI árelőrejelzését most!

BRWS helyi valutákra

Browsr AI (BRWS) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Browsr AI (BRWS) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) BRWS token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Browsr AI (BRWS)

Mennyit ér ma a(z) Browsr AI (BRWS)?
A(z) élő BRWS ár a(z) USD esetében 0.00352982 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) BRWS ára a(z) USD esetében?
A(z) BRWS jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00352982. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Browsr AI piaci plafonja?
A(z) BRWS piaci plafonja $ 17.88K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) BRWS keringésben lévő tokenszáma?
A(z) BRWS keringésben lévő tokenszáma 5.07M USD.
Mi volt a(z) BRWS mindenkori legmagasabb ára?
A(z) BRWS mindenkori legmagasabb ára 0.04742989 USD.
Mi volt a(z) BRWS mindenkori legmagasabb ár?
A(z) BRWS mindenkori legalacsonyabb ára 0.00327585 USD.
Mekkora a(z) BRWS kereskedési volumene?
A(z) BRWS élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) BRWS ára emelkedni fog idén?
A(z) BRWS a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) BRWS árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Browsr AI (BRWS) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

