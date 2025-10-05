Brotherhood (BOG) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00001276 $ 0.00001276 $ 0.00001276 24h alacsony $ 0.00001363 $ 0.00001363 $ 0.00001363 24h magas 24h alacsony $ 0.00001276$ 0.00001276 $ 0.00001276 24h magas $ 0.00001363$ 0.00001363 $ 0.00001363 Minden idők csúcspontja $ 0.00474994$ 0.00474994 $ 0.00474994 Legalacsonyabb ár $ 0.00001128$ 0.00001128 $ 0.00001128 Árváltozás (1H) +0.57% Árváltozás (1D) -3.45% Árváltozás (7D) +9.93% Árváltozás (7D) +9.93%

Brotherhood (BOG) valós idejű ár: $0.00001307. Az elmúlt 24 órában, a(z)BOG legalacsonyabb ára $ 0.00001276, legmagasabb ára pedig $ 0.00001363 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) BOG valaha volt legmagasabb ára $ 0.00474994, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00001128 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) BOG változása a következő volt: +0.57% az elmúlt órában, -3.45% az elmúlt 24 órában, és +9.93% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Brotherhood (BOG) piaci információk

Piaci érték $ 13.07K$ 13.07K $ 13.07K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 13.07K$ 13.07K $ 13.07K Forgalomban lévő készlet 1000.00M 1000.00M 1000.00M Teljes tokenszám 999,999,999.0 999,999,999.0 999,999,999.0

A(z) Brotherhood jelenlegi piaci plafonja $ 13.07K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) BOG keringésben lévő tokenszáma 1000.00M, és a teljes tokenszám 999999999.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 13.07K.