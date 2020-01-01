Brokoli (BRKL) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Brokoli (BRKL) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Brokoli (BRKL) tokennel kapcsolatos információk Brokoli is an impact-to-earn NFT tree metaverse. Here, every DeFi function is climate positive at no extra cost for the user. Users can make, own, and trade the positive impact they make by using Brokoli's green DeFi products. Brokoli's core platform: a green aggregator for token swaps, lending and yield farming. It makes every DeFi transaction climate positive at no extra cost for the user. API: Any GameFi and DeFi platform can implement the Brokoli API to make their transactions climate positive, generating more revenue, brand awareness and users for Brokoli. NFT Digital Forests: Users can receive seeds by using Brokoli's green products or by completing quests. These seeds are turned into NFT trees after the DAO vote. Digital NFT forests will be tradable as Brokoli Impact Credits with other users that want to move up the leaderboard of impact, and with corporates that want CSR (corporate social responsibility) - it's a decentralized alternative to carbon credits. Governing the protocol is the decentralized autonomous organization (DAO) model that controls 100% of the climate offset funding, with the BRKL token at its core. This mechanism distributes the funds collected between Tree Planting, Renewable Energy and Electronic Waste Collection projects around the globe, with token holders having 100% control of the fund allocations. Hivatalos webhely: https://brokoli.network/ Vásárolj most BRKL tokent!

Brokoli (BRKL) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Brokoli (BRKL) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 188.52K $ 188.52K $ 188.52K Teljes tokenszám: $ 125.00M $ 125.00M $ 125.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 53.47M $ 53.47M $ 53.47M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 440.70K $ 440.70K $ 440.70K Minden idők csúcspontja: $ 1.83 $ 1.83 $ 1.83 Minden idők mélypontja: $ 0.00309859 $ 0.00309859 $ 0.00309859 Jelenlegi ár: $ 0.00352557 $ 0.00352557 $ 0.00352557 További tudnivalók a(z) Brokoli (BRKL) áráról

Brokoli (BRKL) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Brokoli (BRKL) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó BRKL tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező BRKL token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) BRKL tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) BRKL token élő árfolyamát!

BRKL árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) BRKL kapcsán? BRKL-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) BRKL tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

