A(z) élő Broadcom xStock ár ma 370.25 USD. Kövesd nyomon a(z) AVGOX USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) AVGOX ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: AVGOX

Broadcom xStock Logó

Broadcom xStock Ár (AVGOX)

Nem listázott

1 AVGOX-USD élő ár:

$370.9
$370.9$370.9
+0.30%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Broadcom xStock (AVGOX) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 10:54:04 (UTC+8)

Broadcom xStock (AVGOX) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 369.34
$ 369.34$ 369.34
24h alacsony
$ 371.36
$ 371.36$ 371.36
24h magas

$ 369.34
$ 369.34$ 369.34

$ 371.36
$ 371.36$ 371.36

$ 389.47
$ 389.47$ 389.47

$ 282.47
$ 282.47$ 282.47

+0.09%

+0.21%

+3.64%

+3.64%

Broadcom xStock (AVGOX) valós idejű ár: $370.25. Az elmúlt 24 órában, a(z)AVGOX legalacsonyabb ára $ 369.34, legmagasabb ára pedig $ 371.36 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) AVGOX valaha volt legmagasabb ára $ 389.47, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 282.47 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) AVGOX változása a következő volt: +0.09% az elmúlt órában, +0.21% az elmúlt 24 órában, és +3.64% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Broadcom xStock (AVGOX) piaci információk

$ 889.32K
$ 889.32K$ 889.32K

--
----

$ 8.79M
$ 8.79M$ 8.79M

2.40K
2.40K 2.40K

23,721.79129508
23,721.79129508 23,721.79129508

A(z) Broadcom xStock jelenlegi piaci plafonja $ 889.32K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) AVGOX keringésben lévő tokenszáma 2.40K, és a teljes tokenszám 23721.79129508. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 8.79M.

Broadcom xStock (AVGOX) árelőzmények USD

A(z) Broadcom xStockUSD mai árváltozása a következő volt: $ +0.781537.
A(z) Broadcom xStock USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ +35.3236642250.
A(z) Broadcom xStock USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ +83.2132802250.
A(z) Broadcom xStock USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ +71.67899030911207.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ +0.781537+0.21%
30 nap$ +35.3236642250+9.54%
60 nap$ +83.2132802250+22.47%
90 nap$ +71.67899030911207+24.01%

Mi a(z) Broadcom xStock (AVGOX)

"For too long, investing has come with barriers. Borders. Brokers. Limitations. It’s been complicated, costly, and — for millions — out of reach. xStocks were created to change that.

xStocks are tokenized stocks. They’re backed 1:1 by the underlying assets, composable with DeFi protocols, compliant with EU regulations, accessible to non-US users, and provide a legal claim to the value of the stock.

xStocks enable easy access to 57 US Stocks and ETFs to regular users through top centralized and decentralized exchanges, and can be integrated with other DeFi protocols like any other token."

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Broadcom xStock (AVGOX) Erőforrás

Broadcom xStock árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Broadcom xStock (AVGOX) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Broadcom xStock (AVGOX) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Broadcom xStock rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Broadcom xStock árelőrejelzését most!

AVGOX helyi valutákra

Broadcom xStock (AVGOX) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Broadcom xStock (AVGOX) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) AVGOX token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Broadcom xStock (AVGOX)

Mennyit ér ma a(z) Broadcom xStock (AVGOX)?
A(z) élő AVGOX ár a(z) USD esetében 370.25 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) AVGOX ára a(z) USD esetében?
A(z) AVGOX jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 370.25. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Broadcom xStock piaci plafonja?
A(z) AVGOX piaci plafonja $ 889.32K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) AVGOX keringésben lévő tokenszáma?
A(z) AVGOX keringésben lévő tokenszáma 2.40K USD.
Mi volt a(z) AVGOX mindenkori legmagasabb ára?
A(z) AVGOX mindenkori legmagasabb ára 389.47 USD.
Mi volt a(z) AVGOX mindenkori legmagasabb ár?
A(z) AVGOX mindenkori legalacsonyabb ára 282.47 USD.
Mekkora a(z) AVGOX kereskedési volumene?
A(z) AVGOX élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) AVGOX ára emelkedni fog idén?
A(z) AVGOX a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) AVGOX árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 10:54:04 (UTC+8)

Broadcom xStock (AVGOX) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

