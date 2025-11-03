Broadcom xStock (AVGOX) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 369.34 $ 369.34 $ 369.34 24h alacsony $ 371.36 $ 371.36 $ 371.36 24h magas 24h alacsony $ 369.34$ 369.34 $ 369.34 24h magas $ 371.36$ 371.36 $ 371.36 Minden idők csúcspontja $ 389.47$ 389.47 $ 389.47 Legalacsonyabb ár $ 282.47$ 282.47 $ 282.47 Árváltozás (1H) +0.09% Árváltozás (1D) +0.21% Árváltozás (7D) +3.64% Árváltozás (7D) +3.64%

Broadcom xStock (AVGOX) valós idejű ár: $370.25. Az elmúlt 24 órában, a(z)AVGOX legalacsonyabb ára $ 369.34, legmagasabb ára pedig $ 371.36 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) AVGOX valaha volt legmagasabb ára $ 389.47, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 282.47 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) AVGOX változása a következő volt: +0.09% az elmúlt órában, +0.21% az elmúlt 24 órában, és +3.64% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Broadcom xStock (AVGOX) piaci információk

Piaci érték $ 889.32K$ 889.32K $ 889.32K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 8.79M$ 8.79M $ 8.79M Forgalomban lévő készlet 2.40K 2.40K 2.40K Teljes tokenszám 23,721.79129508 23,721.79129508 23,721.79129508

A(z) Broadcom xStock jelenlegi piaci plafonja $ 889.32K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) AVGOX keringésben lévő tokenszáma 2.40K, és a teljes tokenszám 23721.79129508. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 8.79M.