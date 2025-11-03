TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő BRO on BASE ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) BRO USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) BRO ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő BRO on BASE ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) BRO USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) BRO ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: BRO

BRO árinformációk

Mi a(z) BRO

BRO hivatalos webhely

BRO tokenomikai adatai

BRO árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

BRO on BASE Logó

BRO on BASE Ár (BRO)

Nem listázott

1 BRO-USD élő ár:

--
----
0.00%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
BRO on BASE (BRO) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:18:29 (UTC+8)

BRO on BASE (BRO) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-16.54%

-16.54%

BRO on BASE (BRO) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)BRO legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) BRO valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) BRO változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -- az elmúlt 24 órában, és -16.54% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

BRO on BASE (BRO) piaci információk

$ 15.05K
$ 15.05K$ 15.05K

--
----

$ 16.46K
$ 16.46K$ 16.46K

900.07M
900.07M 900.07M

984,032,153.0
984,032,153.0 984,032,153.0

A(z) BRO on BASE jelenlegi piaci plafonja $ 15.05K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) BRO keringésben lévő tokenszáma 900.07M, és a teljes tokenszám 984032153.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 16.46K.

BRO on BASE (BRO) árelőzmények USD

A(z) BRO on BASEUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) BRO on BASE USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) BRO on BASE USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) BRO on BASE USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0--
30 nap$ 0-42.37%
60 nap$ 0-18.41%
90 nap$ 0--

Mi a(z) BRO on BASE (BRO)

We are a meme Community for BROS within the Crypto world

The goal of this MEME project is to bring bros together to help each other with crypto. Building a strong community of trust, loyalty, and focus. as well as investors into the project. The word BRO is used non stop in Crypto. Our project has the goal of each time you hear the word BRO, it not just a greeting or salutation, but each time it is heard, we want people to think of us!

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

BRO on BASE (BRO) Erőforrás

Hivatalos webhely

BRO on BASE árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) BRO on BASE (BRO) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) BRO on BASE (BRO) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) BRO on BASE rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) BRO on BASE árelőrejelzését most!

BRO helyi valutákra

BRO on BASE (BRO) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) BRO on BASE (BRO) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) BRO token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: BRO on BASE (BRO)

Mennyit ér ma a(z) BRO on BASE (BRO)?
A(z) élő BRO ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) BRO ára a(z) USD esetében?
A(z) BRO jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) BRO on BASE piaci plafonja?
A(z) BRO piaci plafonja $ 15.05K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) BRO keringésben lévő tokenszáma?
A(z) BRO keringésben lévő tokenszáma 900.07M USD.
Mi volt a(z) BRO mindenkori legmagasabb ára?
A(z) BRO mindenkori legmagasabb ára 0 USD.
Mi volt a(z) BRO mindenkori legmagasabb ár?
A(z) BRO mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) BRO kereskedési volumene?
A(z) BRO élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) BRO ára emelkedni fog idén?
A(z) BRO a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) BRO árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:18:29 (UTC+8)

BRO on BASE (BRO) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,531.43
$107,531.43$107,531.43

-2.34%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,712.87
$3,712.87$3,712.87

-3.64%

Solana Logó

Solana

SOL

$176.17
$176.17$176.17

-4.14%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.0562
$1.0562$1.0562

-16.30%

USDCoin Logó

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

0.00%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,712.87
$3,712.87$3,712.87

-3.64%

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,531.43
$107,531.43$107,531.43

-2.34%

Solana Logó

Solana

SOL

$176.17
$176.17$176.17

-4.14%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.4159
$2.4159$2.4159

-3.36%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.0562
$1.0562$1.0562

-16.30%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

PlayMindProtocol Logó

PlayMindProtocol

PMIND

$0.09604
$0.09604$0.09604

+860.40%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0293
$0.0293$0.0293

-89.85%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05443
$0.05443$0.05443

-1.43%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000001549
$0.000000001549$0.000000001549

+256.09%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000527
$0.0000527$0.0000527

+109.12%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00006026
$0.00006026$0.00006026

+64.59%

0G Logó

0G

0G

$1.453
$1.453$1.453

+50.41%

AEGIS Logó

AEGIS

AEGIS

$0.0002925
$0.0002925$0.0002925

+46.25%