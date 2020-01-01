BRK690k (BRK) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) BRK690k (BRK) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

BRK690k (BRK) tokennel kapcsolatos információk BRK690k is a memecoin experiment inspired by the legendary growth of Berkshire Hathaway Class A stock ($BRK.A), which rose from $250 to $690k over four decades. Created by the fictional character Barren Wuffett, the project embraces humor, creativity, and innovation through its Price-Patterned Tokenomics™, exploring whether a stock-to-meme narrative can achieve similar growth. BRK690k is both a satirical commentary on traditional finance and a community-driven effort to blend memecoins and stock-inspired value trajectories. Hivatalos webhely: https://brk690k.com/ Vásárolj most BRK tokent!

Piaci tőkeérték: $ 67.08K
Teljes tokenszám: $ 100.00
Keringésben lévő tokenszám: $ 100.00
FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 67.08K
Minden idők csúcspontja: $ 4,970.1
Minden idők mélypontja: $ 248.38
Jelenlegi ár: $ 670.83

BRK690k (BRK) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) BRK690k (BRK) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó BRK tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező BRK token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) BRK tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) BRK token élő árfolyamát!

