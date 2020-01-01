Briun Armstrung (BRIUN) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Briun Armstrung (BRIUN) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Briun Armstrung (BRIUN) tokennel kapcsolatos információk Briun is the first deflationary memecoin on Base thanks to UniV3 fees used to buyback and burn supply. Hivatalos webhely: https://briunarmstrung.com Vásárolj most BRIUN tokent!

Briun Armstrung (BRIUN) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Briun Armstrung (BRIUN) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 227.26K $ 227.26K $ 227.26K Teljes tokenszám: $ 769.46M $ 769.46M $ 769.46M Keringésben lévő tokenszám: $ 769.46M $ 769.46M $ 769.46M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 227.26K $ 227.26K $ 227.26K Minden idők csúcspontja: $ 0.0328559 $ 0.0328559 $ 0.0328559 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00029541 $ 0.00029541 $ 0.00029541 További tudnivalók a(z) Briun Armstrung (BRIUN) áráról

Briun Armstrung (BRIUN) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Briun Armstrung (BRIUN) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó BRIUN tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező BRIUN token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) BRIUN tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) BRIUN token élő árfolyamát!

BRIUN árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) BRIUN kapcsán? BRIUN-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) BRIUN tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

