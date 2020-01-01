Bright Union (BRIGHT) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Bright Union (BRIGHT) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Bright Union (BRIGHT) tokennel kapcsolatos információk Bright Union is a crypto coverage (“insurance”) aggregation platform that allows user to easily protect their capital from hacks, smart contract fails, and rug pulls. Bright Union as aggregator facilitates three key actions: Compare, buy and manage crypto coverages on different platforms from a single interface Provide coverage by staking stable coins or matured currencies on different platforms from a single interface. Stake at Bright Union and become part of the DAO (the Union). Bright Union does not stop at being an Aggregator, we are also an DeFi coverage accelerator. “We make risk markets work” through our innovative Bright Treasury . In short: the Bright Treasury will take positions in the crypto risk markets, and will provide superior investment opportunities for crypto users. Hivatalos webhely: https://brightunion.io/ Vásárolj most BRIGHT tokent!

Bright Union (BRIGHT) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Bright Union (BRIGHT) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 32.40K $ 32.40K $ 32.40K Teljes tokenszám: $ 110.00M $ 110.00M $ 110.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 24.13M $ 24.13M $ 24.13M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 147.67K $ 147.67K $ 147.67K Minden idők csúcspontja: $ 0.721301 $ 0.721301 $ 0.721301 Minden idők mélypontja: $ 0.001342 $ 0.001342 $ 0.001342 Jelenlegi ár: $ 0.00134242 $ 0.00134242 $ 0.00134242 További tudnivalók a(z) Bright Union (BRIGHT) áráról

Bright Union (BRIGHT) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Bright Union (BRIGHT) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó BRIGHT tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező BRIGHT token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) BRIGHT tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) BRIGHT token élő árfolyamát!

BRIGHT árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) BRIGHT kapcsán? BRIGHT-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) BRIGHT tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

