Bridge Mutual (BMI) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Bridge Mutual (BMI) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Bridge Mutual (BMI) tokennel kapcsolatos információk Bridge Mutual is a decentralized, discretionary p2p/p2b insurance platform that provides coverage for stablecoins, centralized exchanges, and smart contracts. Its platform allows users to provide insurance coverage, decide on insurance payouts, and get compensated for taking part in the ecosystem. Hivatalos webhely: https://bridgemutual.io Vásárolj most BMI tokent!

Bridge Mutual (BMI) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Bridge Mutual (BMI) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 134.70K $ 134.70K $ 134.70K Teljes tokenszám: $ 160.00M $ 160.00M $ 160.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 64.70M $ 64.70M $ 64.70M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 333.11K $ 333.11K $ 333.11K Minden idők csúcspontja: $ 5.46 $ 5.46 $ 5.46 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00208355 $ 0.00208355 $ 0.00208355 További tudnivalók a(z) Bridge Mutual (BMI) áráról

Bridge Mutual (BMI) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Bridge Mutual (BMI) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó BMI tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező BMI token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) BMI tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) BMI token élő árfolyamát!

BMI árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) BMI kapcsán? BMI-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) BMI tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

Miért érdemes a MEXC platformot választani? A MEXC a világ egyik legnépszerűbb kriptovaluta-tőzsdéje, amelynek világszerte felhasználók milliói szavaznak bizalmat. A MEXC a kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módját kínálja kezdőknek és profiknak egyaránt. Több mint 4,000 kereskedési pár a spot- és futurespiacokon A leggyorsabb tokenlistázások a CEX-ek között 1. számú likviditás az ágazaton belül A legalacsonyabb díjak 24 órás ügyfélszolgálattal Több mint 100%-os tokentartalék-átláthatóság a felhasználói források esetében Ultraalacsony belépési korlátok: akár 1 USDT összeggel is vásárolhatsz kriptovalutát

Mindössze 1 USDT áron vásárolhatsz kriptovalutákat: A kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módja! Vásárolj most!