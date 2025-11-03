TőzsdeDEX+
A(z) élő brickcoin ár ma 0.00000886 USD. Kövesd nyomon a(z) BRICK USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) BRICK ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: BRICK

BRICK árinformációk

Mi a(z) BRICK

BRICK hivatalos webhely

BRICK tokenomikai adatai

BRICK árelőrejelzés

brickcoin Ár (BRICK)

1 BRICK-USD élő ár:

-4.90%1D
brickcoin (BRICK) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:18:15 (UTC+8)

brickcoin (BRICK) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
24h alacsony
24h magas

-0.05%

-4.98%

-18.87%

-18.87%

brickcoin (BRICK) valós idejű ár: $0.00000886. Az elmúlt 24 órában, a(z)BRICK legalacsonyabb ára $ 0.00000885, legmagasabb ára pedig $ 0.00000961 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) BRICK valaha volt legmagasabb ára $ 0.00115065, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00000885 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) BRICK változása a következő volt: -0.05% az elmúlt órában, -4.98% az elmúlt 24 órában, és -18.87% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

brickcoin (BRICK) piaci információk

A(z) brickcoin jelenlegi piaci plafonja $ 8.81K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) BRICK keringésben lévő tokenszáma 994.17M, és a teljes tokenszám 994173489.318572. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 8.81K.

brickcoin (BRICK) árelőzmények USD

A(z) brickcoinUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) brickcoin USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0000047782.
A(z) brickcoin USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) brickcoin USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-4.98%
30 nap$ -0.0000047782-53.93%
60 nap$ 0--
90 nap$ 0--

Mi a(z) brickcoin (BRICK)

BrickCoin (BRICK) – Brick by Brick BrickCoin is a meme token built to create something lasting, brick by brick. It’s all about community, humor, and the collective power of memes in the crypto space. No empty promises—just a movement being built one brick at a time. The BrickCoin journey is just beginning. Our roadmap is all about building step by step—brick by brick. Next up: community expansion, stronger meme culture, and new utilities that keep the spirit alive. We’re also working toward listings on major CEXs, partnerships, and unique community-driven events. BrickCoin isn’t just a token, it’s a movement—so the future will be shaped together with the community. Official Website 👉 brickbrick.org

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

brickcoin (BRICK) Erőforrás

Hivatalos webhely

brickcoin árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) brickcoin (BRICK) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) brickcoin (BRICK) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) brickcoin rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) brickcoin árelőrejelzését most!

BRICK helyi valutákra

brickcoin (BRICK) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) brickcoin (BRICK) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) BRICK token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: brickcoin (BRICK)

Mennyit ér ma a(z) brickcoin (BRICK)?
A(z) élő BRICK ár a(z) USD esetében 0.00000886 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) BRICK ára a(z) USD esetében?
A(z) BRICK jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00000886. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) brickcoin piaci plafonja?
A(z) BRICK piaci plafonja $ 8.81K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) BRICK keringésben lévő tokenszáma?
A(z) BRICK keringésben lévő tokenszáma 994.17M USD.
Mi volt a(z) BRICK mindenkori legmagasabb ára?
A(z) BRICK mindenkori legmagasabb ára 0.00115065 USD.
Mi volt a(z) BRICK mindenkori legmagasabb ár?
A(z) BRICK mindenkori legalacsonyabb ára 0.00000885 USD.
Mekkora a(z) BRICK kereskedési volumene?
A(z) BRICK élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) BRICK ára emelkedni fog idén?
A(z) BRICK a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) BRICK árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:18:15 (UTC+8)

brickcoin (BRICK) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

