brickcoin (BRICK) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00000885 $ 0.00000885 $ 0.00000885 24h alacsony $ 0.00000961 $ 0.00000961 $ 0.00000961 24h magas 24h alacsony $ 0.00000885$ 0.00000885 $ 0.00000885 24h magas $ 0.00000961$ 0.00000961 $ 0.00000961 Minden idők csúcspontja $ 0.00115065$ 0.00115065 $ 0.00115065 Legalacsonyabb ár $ 0.00000885$ 0.00000885 $ 0.00000885 Árváltozás (1H) -0.05% Árváltozás (1D) -4.98% Árváltozás (7D) -18.87% Árváltozás (7D) -18.87%

brickcoin (BRICK) valós idejű ár: $0.00000886. Az elmúlt 24 órában, a(z)BRICK legalacsonyabb ára $ 0.00000885, legmagasabb ára pedig $ 0.00000961 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) BRICK valaha volt legmagasabb ára $ 0.00115065, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00000885 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) BRICK változása a következő volt: -0.05% az elmúlt órában, -4.98% az elmúlt 24 órában, és -18.87% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

brickcoin (BRICK) piaci információk

Piaci érték $ 8.81K$ 8.81K $ 8.81K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 8.81K$ 8.81K $ 8.81K Forgalomban lévő készlet 994.17M 994.17M 994.17M Teljes tokenszám 994,173,489.318572 994,173,489.318572 994,173,489.318572

A(z) brickcoin jelenlegi piaci plafonja $ 8.81K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) BRICK keringésben lévő tokenszáma 994.17M, és a teljes tokenszám 994173489.318572. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 8.81K.