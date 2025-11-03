Brewski (BREWSKI) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00001661 $ 0.00001661 $ 0.00001661 24h alacsony $ 0.00001803 $ 0.00001803 $ 0.00001803 24h magas 24h alacsony $ 0.00001661$ 0.00001661 $ 0.00001661 24h magas $ 0.00001803$ 0.00001803 $ 0.00001803 Minden idők csúcspontja $ 0.00277218$ 0.00277218 $ 0.00277218 Legalacsonyabb ár $ 0.00001661$ 0.00001661 $ 0.00001661 Árváltozás (1H) +0.42% Árváltozás (1D) -7.37% Árváltozás (7D) -18.47% Árváltozás (7D) -18.47%

Brewski (BREWSKI) valós idejű ár: $0.0000167. Az elmúlt 24 órában, a(z)BREWSKI legalacsonyabb ára $ 0.00001661, legmagasabb ára pedig $ 0.00001803 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) BREWSKI valaha volt legmagasabb ára $ 0.00277218, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00001661 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) BREWSKI változása a következő volt: +0.42% az elmúlt órában, -7.37% az elmúlt 24 órában, és -18.47% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Brewski (BREWSKI) piaci információk

Piaci érték $ 16.68K$ 16.68K $ 16.68K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 16.68K$ 16.68K $ 16.68K Forgalomban lévő készlet 998.85M 998.85M 998.85M Teljes tokenszám 998,851,496.025015 998,851,496.025015 998,851,496.025015

A(z) Brewski jelenlegi piaci plafonja $ 16.68K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) BREWSKI keringésben lévő tokenszáma 998.85M, és a teljes tokenszám 998851496.025015. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 16.68K.