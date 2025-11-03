Brettwu (BRETTWU) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 24h alacsony $ 0 24h magas Minden idők csúcspontja $ 0 Legalacsonyabb ár $ 0 Árváltozás (1H) -1.20% Árváltozás (1D) -1.92% Árváltozás (7D) -14.64%

Brettwu (BRETTWU) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)BRETTWU legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) BRETTWU valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) BRETTWU változása a következő volt: -1.20% az elmúlt órában, -1.92% az elmúlt 24 órában, és -14.64% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Brettwu (BRETTWU) piaci információk

Piaci érték $ 190.70K Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 190.70K Forgalomban lévő készlet 413.57T Teljes tokenszám 413,570,833,756,849.44

A(z) Brettwu jelenlegi piaci plafonja $ 190.70K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) BRETTWU keringésben lévő tokenszáma 413.57T, és a teljes tokenszám 413570833756849.44. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 190.70K.