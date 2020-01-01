BreakBot (BREAK) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) BreakBot (BREAK) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

BreakBot (BREAK) tokennel kapcsolatos információk A platform where users can create their own agent to be jail broken by others to test the security of their agents. Way it works is a User will seed an Agent with an initial LP and Prompt, which then other users will try and crack to get the hidden phrase. Every attempt costs money and is added to the LP, once a degen is able to "Crack" the AI. They are rewarded with 70% of the LP money, the creator gets 20% and platform gets 10% 50% of which is burnt. Hivatalos webhely: https://breakbot.xyz Vásárolj most BREAK tokent!

BreakBot (BREAK) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) BreakBot (BREAK) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 12.26K $ 12.26K $ 12.26K Teljes tokenszám: $ 999.70M $ 999.70M $ 999.70M Keringésben lévő tokenszám: $ 993.58M $ 993.58M $ 993.58M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 12.33K $ 12.33K $ 12.33K Minden idők csúcspontja: $ 0.00144929 $ 0.00144929 $ 0.00144929 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) BreakBot (BREAK) áráról

BreakBot (BREAK) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) BreakBot (BREAK) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó BREAK tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező BREAK token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) BREAK tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) BREAK token élő árfolyamát!

BREAK árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) BREAK kapcsán? BREAK-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) BREAK tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

