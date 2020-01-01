BRAZILIAN MIKU (MIKU) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) BRAZILIAN MIKU (MIKU) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

BRAZILIAN MIKU (MIKU) tokennel kapcsolatos információk In the second place this year, we have everyone's beloved Vocaloid, Hatsune Miku! But not it's not just your normal Miku this time, it's her alternative versions from every country on Earth and every fandom in existence. This year's biggest fan art craze started with artist @ErinArtista posting artwork of Brazilian Miku tanned with visible tan lines, wearing sunglasses on her head, a crop top with the flag of Brazil on it and short denim shorts. Two months later, another artist posted an artwork inspired by it, and the rest is meme history, as the design inspired hundreds of artists to share their versions of Brazilian Miku, which was followed by artists taking the idea further and creating versions of Miku from France, Poland, Mexico and other countries, and furthermore yet as Miku started traveling through fandoms. Suffice it to say, we've got hundreds of amazing artworks for every Miku fan to enjoy and built an entire Mikuverse together in the process. Hivatalos webhely: https://brazilianmiku.fun Vásárolj most MIKU tokent!

BRAZILIAN MIKU (MIKU) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) BRAZILIAN MIKU (MIKU) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 20.49K $ 20.49K $ 20.49K Teljes tokenszám: $ 996.03M $ 996.03M $ 996.03M Keringésben lévő tokenszám: $ 996.03M $ 996.03M $ 996.03M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 20.49K $ 20.49K $ 20.49K Minden idők csúcspontja: $ 0.00357582 $ 0.00357582 $ 0.00357582 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) BRAZILIAN MIKU (MIKU) áráról

BRAZILIAN MIKU (MIKU) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) BRAZILIAN MIKU (MIKU) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó MIKU tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező MIKU token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) MIKU tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) MIKU token élő árfolyamát!

MIKU árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) MIKU kapcsán? MIKU-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) MIKU tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

