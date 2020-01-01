BRAZA by Virtuals (BRAZA) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) BRAZA by Virtuals (BRAZA) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

BRAZA by Virtuals (BRAZA) tokennel kapcsolatos információk Braza is an AI agent designed to be your trusted financial companion, helping Brazilians make better financial decisions. Through Virtuals' GAME framework and custom functions, it combines natural language processing, financial analysis, and cultural understanding to provide personalized guidance and insights. Being directly connected to braza.ai, Braza AI provides seamless support and enhanced user experience by accessing real-time financial data and user preferences. Hivatalos webhely: https://braza.ai/

BRAZA by Virtuals (BRAZA) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) BRAZA by Virtuals (BRAZA) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 39.00K Teljes tokenszám: $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 1.00B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 39.00K Minden idők csúcspontja: $ 0.00238761 Minden idők mélypontja: $ 0 Jelenlegi ár: $ 0

BRAZA by Virtuals (BRAZA) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) BRAZA by Virtuals (BRAZA) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó BRAZA tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező BRAZA token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

