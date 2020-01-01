BRAZA by Virtuals (BRAZA) tokenomikai adatai
BRAZA by Virtuals (BRAZA) tokennel kapcsolatos információk
Braza is an AI agent designed to be your trusted financial companion, helping Brazilians make better financial decisions. Through Virtuals' GAME framework and custom functions, it combines natural language processing, financial analysis, and cultural understanding to provide personalized guidance and insights. Being directly connected to braza.ai, Braza AI provides seamless support and enhanced user experience by accessing real-time financial data and user preferences.
BRAZA by Virtuals (BRAZA) tokenomika és árelemzés
Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) BRAZA by Virtuals (BRAZA) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.
BRAZA by Virtuals (BRAZA) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek
A(z) BRAZA by Virtuals (BRAZA) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.
Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:
Teljes tokenszám:
A létrehozott vagy valaha létrehozandó BRAZA tokenek maximális száma.
Keringésben lévő tokenszám:
A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.
Max. tokenszám:
Az összes létező BRAZA token felső határa.
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.
Inflációs ráta:
Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.
Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?
Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.
Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.
Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.
Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.
Most, hogy tisztában vagy a(z) BRAZA tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) BRAZA token élő árfolyamát!
BRAZA árelőrejelzése
Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) BRAZA kapcsán? BRAZA-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.
Jogi nyilatkozat
Az ezen az oldalon található tokenomikai adatok külső forrásokból származnak. A MEXC nem garantálja az információk pontosságát. Arra kérünk, hogy befektetés előtt végezz alapos háttérkutatást.