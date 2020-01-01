Brat (BRAT) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Brat (BRAT) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Brat (BRAT) tokennel kapcsolatos információk $BRAT is a BASE memecoin embodying the spirit of rebellion, chaos, and underground domination, driven by a narrative of payback and revolution. With strong community backing, a polished brand, and an upcoming game, $BRAT is positioning itself as the next cult classic on BASE. BRAT is no ordinary lab rat. Heis been through the ringer, experimented on by the biggest, baddest memecoins out there. Their mission? To find that perfect formula that'll send any memecoin flying straight to the moon! Hivatalos webhely: https://www.bratonbase.io/ Fehér könyv: https://whitepaper.bratonbase.io/ Vásárolj most BRAT tokent!

Brat (BRAT) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Brat (BRAT) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 16.84K $ 16.84K $ 16.84K Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 16.84K $ 16.84K $ 16.84K Minden idők csúcspontja: $ 0.01625004 $ 0.01625004 $ 0.01625004 Minden idők mélypontja: $ 0.000012 $ 0.000012 $ 0.000012 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Brat (BRAT) áráról

Brat (BRAT) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Brat (BRAT) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó BRAT tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező BRAT token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) BRAT tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) BRAT token élő árfolyamát!

BRAT árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) BRAT kapcsán? BRAT-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) BRAT tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

