A(z) élő Brainrot Research ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) BRNRT USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) BRNRT ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Brainrot Research ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) BRNRT USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) BRNRT ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: BRNRT

BRNRT árinformációk

Mi a(z) BRNRT

BRNRT hivatalos webhely

BRNRT tokenomikai adatai

BRNRT árelőrejelzés

Brainrot Research Logó

Brainrot Research Ár (BRNRT)

Nem listázott

1 BRNRT-USD élő ár:

--
----
-10.70%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Brainrot Research (BRNRT) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:18:01 (UTC+8)

Brainrot Research (BRNRT) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.37%

-10.72%

-19.61%

-19.61%

Brainrot Research (BRNRT) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)BRNRT legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) BRNRT valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) BRNRT változása a következő volt: +0.37% az elmúlt órában, -10.72% az elmúlt 24 órában, és -19.61% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Brainrot Research (BRNRT) piaci információk

$ 25.53K
$ 25.53K$ 25.53K

--
----

$ 25.53K
$ 25.53K$ 25.53K

999.74M
999.74M 999.74M

999,743,703.2340801
999,743,703.2340801 999,743,703.2340801

A(z) Brainrot Research jelenlegi piaci plafonja $ 25.53K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) BRNRT keringésben lévő tokenszáma 999.74M, és a teljes tokenszám 999743703.2340801. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 25.53K.

Brainrot Research (BRNRT) árelőzmények USD

A(z) Brainrot ResearchUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Brainrot Research USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Brainrot Research USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Brainrot Research USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-10.72%
30 nap$ 0-45.92%
60 nap$ 0-48.02%
90 nap$ 0--

Mi a(z) Brainrot Research (BRNRT)

Brainrot Research

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Brainrot Research (BRNRT) Erőforrás

Hivatalos webhely

Brainrot Research árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Brainrot Research (BRNRT) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Brainrot Research (BRNRT) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Brainrot Research rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Brainrot Research árelőrejelzését most!

BRNRT helyi valutákra

Brainrot Research (BRNRT) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Brainrot Research (BRNRT) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) BRNRT token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Brainrot Research (BRNRT)

Mennyit ér ma a(z) Brainrot Research (BRNRT)?
A(z) élő BRNRT ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) BRNRT ára a(z) USD esetében?
A(z) BRNRT jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Brainrot Research piaci plafonja?
A(z) BRNRT piaci plafonja $ 25.53K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) BRNRT keringésben lévő tokenszáma?
A(z) BRNRT keringésben lévő tokenszáma 999.74M USD.
Mi volt a(z) BRNRT mindenkori legmagasabb ára?
A(z) BRNRT mindenkori legmagasabb ára 0 USD.
Mi volt a(z) BRNRT mindenkori legmagasabb ár?
A(z) BRNRT mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) BRNRT kereskedési volumene?
A(z) BRNRT élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) BRNRT ára emelkedni fog idén?
A(z) BRNRT a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) BRNRT árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:18:01 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

