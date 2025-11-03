BRACKY (BRACKY) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00018161 $ 0.00018161 $ 0.00018161 24h alacsony $ 0.00020218 $ 0.00020218 $ 0.00020218 24h magas 24h alacsony $ 0.00018161$ 0.00018161 $ 0.00018161 24h magas $ 0.00020218$ 0.00020218 $ 0.00020218 Minden idők csúcspontja $ 0.00026462$ 0.00026462 $ 0.00026462 Legalacsonyabb ár $ 0.00007075$ 0.00007075 $ 0.00007075 Árváltozás (1H) +0.70% Árváltozás (1D) -6.10% Árváltozás (7D) -28.69% Árváltozás (7D) -28.69%

BRACKY (BRACKY) valós idejű ár: $0.00018507. Az elmúlt 24 órában, a(z)BRACKY legalacsonyabb ára $ 0.00018161, legmagasabb ára pedig $ 0.00020218 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) BRACKY valaha volt legmagasabb ára $ 0.00026462, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00007075 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) BRACKY változása a következő volt: +0.70% az elmúlt órában, -6.10% az elmúlt 24 órában, és -28.69% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

BRACKY (BRACKY) piaci információk

Piaci érték $ 16.40M$ 16.40M $ 16.40M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 18.25M$ 18.25M $ 18.25M Forgalomban lévő készlet 88.61B 88.61B 88.61B Teljes tokenszám 98,606,373,288.71667 98,606,373,288.71667 98,606,373,288.71667

A(z) BRACKY jelenlegi piaci plafonja $ 16.40M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) BRACKY keringésben lévő tokenszáma 88.61B, és a teljes tokenszám 98606373288.71667. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 18.25M.