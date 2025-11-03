TőzsdeDEX+
A(z) élő bozo the bull ár ma 0.0000119 USD. Kövesd nyomon a(z) BOZO USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) BOZO ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

bozo the bull Ár (BOZO)

Ezek a tokenadatok külső felektől származnak.
bozo the bull (BOZO) Élő árdiagram
bozo the bull (BOZO) árinformáció (USD)

$ 0.00106071
$ 0.00106071$ 0.00106071

$ 0.00001132
$ 0.00001132$ 0.00001132

-6.28%

-6.28%

bozo the bull (BOZO) valós idejű ár: $0.0000119. Az elmúlt 24 órában, a(z)BOZO legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) BOZO valaha volt legmagasabb ára $ 0.00106071, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00001132 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) BOZO változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -- az elmúlt 24 órában, és -6.28% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

bozo the bull (BOZO) piaci információk

A(z) bozo the bull jelenlegi piaci plafonja $ 11.90K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) BOZO keringésben lévő tokenszáma 999.71M, és a teljes tokenszám 999710926.317528. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 11.90K.

bozo the bull (BOZO) árelőzmények USD

A(z) bozo the bullUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) bozo the bull USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0000048575.
A(z) bozo the bull USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0000055232.
A(z) bozo the bull USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ -0.00005072274073759149.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0--
30 nap$ -0.0000048575-40.81%
60 nap$ -0.0000055232-46.41%
90 nap$ -0.00005072274073759149-80.99%

Mi a(z) bozo the bull (BOZO)

This is a meme coin project founded on the ideals of pure decentralization, without any predefined utility, corporate backing, or central leadership. It symbolizes a grassroots movement powered entirely by its fast-growing community. The token serves as a cultural icon in the Web3 space, representing freedom, digital identity, and collective creativity in an open ecosystem.

bozo the bull is solana’s favourite idiot.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ.

Hivatalos webhely

bozo the bull árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) bozo the bull (BOZO) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) bozo the bull (BOZO) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) bozo the bull rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) bozo the bull árelőrejelzését most!

BOZO helyi valutákra

bozo the bull (BOZO) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) bozo the bull (BOZO) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) BOZO token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: bozo the bull (BOZO)

Mennyit ér ma a(z) bozo the bull (BOZO)?
A(z) élő BOZO ár a(z) USD esetében 0.0000119 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) BOZO ára a(z) USD esetében?
A(z) BOZO jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.0000119. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) bozo the bull piaci plafonja?
A(z) BOZO piaci plafonja $ 11.90K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) BOZO keringésben lévő tokenszáma?
A(z) BOZO keringésben lévő tokenszáma 999.71M USD.
Mi volt a(z) BOZO mindenkori legmagasabb ára?
A(z) BOZO mindenkori legmagasabb ára 0.00106071 USD.
Mi volt a(z) BOZO mindenkori legmagasabb ár?
A(z) BOZO mindenkori legalacsonyabb ára 0.00001132 USD.
Mekkora a(z) BOZO kereskedési volumene?
A(z) BOZO élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) BOZO ára emelkedni fog idén?
A(z) BOZO a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) BOZO árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

