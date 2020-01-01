Bowser (BOWSER) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Bowser (BOWSER) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Bowser (BOWSER) tokennel kapcsolatos információk Bowser ($BOWSER) is the latest memecoin sensation, blending fun and utility with a tribute to OpenAI’s digital mascot. Launched on the Worldcoin blockchain, $BOWSER offers a tax-free trading experience, making it attractive to both casual traders and serious investors. The liquidity is fully burned, ensuring a secure and stable foundation, while the contract has been renounced, providing complete decentralization and transparency for the community. Built to embody the spirit of the meme economy, $BOWSER aims to be more than just a playful token—it's a symbol of trust and simplicity in a fast-paced market. With no taxes on transactions, users can trade freely without hidden fees, making it accessible and fun for everyone. The burned liquidity prevents manipulations, and the renounced contract means the project belongs entirely to the community. By launching on the Worldcoin chain, $BOWSER leverages the network’s efficiency and scalability, paving the way for rapid growth and adoption. Whether you’re a meme token enthusiast or a first-time crypto explorer, $BOWSER offers a unique opportunity to join a vibrant community rallying behind OpenAI’s iconic canine mascot Hivatalos webhely: https://bowser.vip/ Vásárolj most BOWSER tokent!

Bowser (BOWSER) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Bowser (BOWSER) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 131.78K $ 131.78K $ 131.78K Teljes tokenszám: $ 420.69B $ 420.69B $ 420.69B Keringésben lévő tokenszám: $ 420.69B $ 420.69B $ 420.69B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 131.78K $ 131.78K $ 131.78K Minden idők csúcspontja: $ 0 $ 0 $ 0 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Bowser (BOWSER) áráról

Bowser (BOWSER) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Bowser (BOWSER) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó BOWSER tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező BOWSER token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) BOWSER tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) BOWSER token élő árfolyamát!

BOWSER árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) BOWSER kapcsán? BOWSER-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) BOWSER tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

