BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 24h alacsony $ 0 24h magas Minden idők csúcspontja $ 0 Legalacsonyabb ár $ 0 Árváltozás (1H) -1.48% Árváltozás (1D) -8.01% Árváltozás (7D) -11.87%

BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)E𝕏PB legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) E𝕏PB valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) E𝕏PB változása a következő volt: -1.48% az elmúlt órában, -8.01% az elmúlt 24 órában, és -11.87% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) piaci információk

Piaci érték $ 33.58K Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 34.31K Forgalomban lévő készlet 978.27M Teljes tokenszám 999,419,827.764755

A(z) BOUNCY BALL of OFiD Fun jelenlegi piaci plafonja $ 33.58K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) E𝕏PB keringésben lévő tokenszáma 978.27M, és a teljes tokenszám 999419827.764755. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 34.31K.