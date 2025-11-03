TőzsdeDEX+
A(z) élő BOUNCY BALL of OFiD Fun ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) E𝕏PB USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) E𝕏PB ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: E𝕏PB

E𝕏PB árinformációk

Mi a(z) E𝕏PB

E𝕏PB fehér könyv

E𝕏PB hivatalos webhely

E𝕏PB tokenomikai adatai

E𝕏PB árelőrejelzés

BOUNCY BALL of OFiD Fun Logó

BOUNCY BALL of OFiD Fun Ár (E𝕏PB)

Nem listázott

1 E𝕏PB-USD élő ár:

--
----
-8.00%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:17:44 (UTC+8)

BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-1.48%

-8.01%

-11.87%

-11.87%

BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)E𝕏PB legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) E𝕏PB valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) E𝕏PB változása a következő volt: -1.48% az elmúlt órában, -8.01% az elmúlt 24 órában, és -11.87% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) piaci információk

$ 33.58K
$ 33.58K$ 33.58K

--
----

$ 34.31K
$ 34.31K$ 34.31K

978.27M
978.27M 978.27M

999,419,827.764755
999,419,827.764755 999,419,827.764755

A(z) BOUNCY BALL of OFiD Fun jelenlegi piaci plafonja $ 33.58K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) E𝕏PB keringésben lévő tokenszáma 978.27M, és a teljes tokenszám 999419827.764755. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 34.31K.

BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) árelőzmények USD

A(z) BOUNCY BALL of OFiD FunUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) BOUNCY BALL of OFiD Fun USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) BOUNCY BALL of OFiD Fun USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) BOUNCY BALL of OFiD Fun USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-8.01%
30 nap$ 0-22.76%
60 nap$ 0-16.08%
90 nap$ 0--

Mi a(z) BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB)

Bouncy Ball (e𝕏PB) is a community-driven e-commerce utility token developed by Tokin of OFiDCrypt in Canada. It powers a curated economic model that incentivizes both business growth and consumer adoption. The token bridges entertainment, blockchain utility, and business engagement, supporting OFiDCrypt’s Web3 Marketing & Media goods and services.

The project introduces a three-part framework:

• Bouncy Ball — Token Utility / E-Commerce: Facilitates transactions and incentivizes engagement.

• #MicroEconomies — Pay Less, Grow More: Encourages consumers to grow alongside business performance.

• Giddy’s — Consumer-Facing Brand & Storytelling: Offers family-fun products and animated adventures to build emotional and cultural relevance.

OFiDCrypt uses storytelling and character-driven media (like Giddy Tales Adventures) to promote Web3 adoption and safety, while offering tangible savings through digital asset payments.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) Erőforrás

Fehér könyv
Hivatalos webhely

BOUNCY BALL of OFiD Fun árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) BOUNCY BALL of OFiD Fun rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) BOUNCY BALL of OFiD Fun árelőrejelzését most!

E𝕏PB helyi valutákra

BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) E𝕏PB token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB)

Mennyit ér ma a(z) BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB)?
A(z) élő E𝕏PB ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) E𝕏PB ára a(z) USD esetében?
A(z) E𝕏PB jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) BOUNCY BALL of OFiD Fun piaci plafonja?
A(z) E𝕏PB piaci plafonja $ 33.58K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) E𝕏PB keringésben lévő tokenszáma?
A(z) E𝕏PB keringésben lévő tokenszáma 978.27M USD.
Mi volt a(z) E𝕏PB mindenkori legmagasabb ára?
A(z) E𝕏PB mindenkori legmagasabb ára 0 USD.
Mi volt a(z) E𝕏PB mindenkori legmagasabb ár?
A(z) E𝕏PB mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) E𝕏PB kereskedési volumene?
A(z) E𝕏PB élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) E𝕏PB ára emelkedni fog idén?
A(z) E𝕏PB a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) E𝕏PB árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:17:44 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

