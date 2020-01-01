Bouncing Seals (SEALS) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Bouncing Seals (SEALS) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Bouncing Seals (SEALS) tokennel kapcsolatos információk Bouncing Seals is an innovative crypto project that captivates users with its adorable seal-themed concept. The project incorporates animated seals bouncing through various virtual environments within the blockchain. Users engage in activities like collecting, breeding, and trading these animated seals as non-fungible tokens (NFTs) on the blockchain. Each seal possesses unique traits, fostering a vibrant community around the joyous, unstoppable bouncing of these digital creatures. The project's allure lies in its playful nature, inviting users to participate in an entertaining and engaging crypto experience centered around these lively bouncing seals. Hivatalos webhely: https://bouncingseals.com/ Fehér könyv: https://bouncingseals.com/ Vásárolj most SEALS tokent!

Bouncing Seals (SEALS) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Bouncing Seals (SEALS) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 12.47K $ 12.47K $ 12.47K Teljes tokenszám: $ 999.32M $ 999.32M $ 999.32M Keringésben lévő tokenszám: $ 999.32M $ 999.32M $ 999.32M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 12.47K $ 12.47K $ 12.47K Minden idők csúcspontja: $ 0 $ 0 $ 0 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Bouncing Seals (SEALS) áráról

Bouncing Seals (SEALS) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Bouncing Seals (SEALS) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó SEALS tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező SEALS token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) SEALS tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) SEALS token élő árfolyamát!

SEALS árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) SEALS kapcsán? SEALS-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) SEALS tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

