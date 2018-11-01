BOTXCOIN (BOTX) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) BOTXCOIN (BOTX) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

BOTXCOIN (BOTX) tokennel kapcsolatos információk botXcoin is a future token for financial freedom that provide a functional token for using our profitable trading robot in all cryptocurrency exchange all over the world. The goal of this project is to utilize trading robot (BOTX App) and build a multi cryptocurrency trading exchange (BOTXPRO). Hivatalos webhely: http://botxcoin.com Fehér könyv: https://botxcoin.com/wp-content/uploads/2018/11/Whitepaper-botXcoin-4.pdf Vásárolj most BOTX tokent!

BOTXCOIN (BOTX) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) BOTXCOIN (BOTX) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 20.40M $ 20.40M $ 20.40M Teljes tokenszám: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 1.76B $ 1.76B $ 1.76B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 57.99M $ 57.99M $ 57.99M Minden idők csúcspontja: $ 3.27 $ 3.27 $ 3.27 Minden idők mélypontja: $ 0.0007075 $ 0.0007075 $ 0.0007075 Jelenlegi ár: $ 0.01160091 $ 0.01160091 $ 0.01160091 További tudnivalók a(z) BOTXCOIN (BOTX) áráról

BOTXCOIN (BOTX) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) BOTXCOIN (BOTX) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó BOTX tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező BOTX token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) BOTX tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) BOTX token élő árfolyamát!

