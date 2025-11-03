TőzsdeDEX+
A(z) élő Botanix Staked Bitcoin ár ma 110,282 USD. Kövesd nyomon a(z) STBTC USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) STBTC ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Botanix Staked Bitcoin ár ma 110,282 USD. Kövesd nyomon a(z) STBTC USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) STBTC ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: STBTC

STBTC árinformációk

Mi a(z) STBTC

STBTC hivatalos webhely

STBTC tokenomikai adatai

STBTC árelőrejelzés

Botanix Staked Bitcoin Logó

Botanix Staked Bitcoin Ár (STBTC)

Nem listázott

1 STBTC-USD élő ár:

$110,282
$110,282$110,282
-0.80%1D
Botanix Staked Bitcoin (STBTC) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 10:53:23 (UTC+8)

Botanix Staked Bitcoin (STBTC) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 110,282
$ 110,282$ 110,282
24h alacsony
$ 112,385
$ 112,385$ 112,385
24h magas

$ 110,282
$ 110,282$ 110,282

$ 112,385
$ 112,385$ 112,385

$ 128,136
$ 128,136$ 128,136

$ 105,793
$ 105,793$ 105,793

-0.40%

-0.91%

-5.08%

-5.08%

Botanix Staked Bitcoin (STBTC) valós idejű ár: $110,282. Az elmúlt 24 órában, a(z)STBTC legalacsonyabb ára $ 110,282, legmagasabb ára pedig $ 112,385 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) STBTC valaha volt legmagasabb ára $ 128,136, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 105,793 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) STBTC változása a következő volt: -0.40% az elmúlt órában, -0.91% az elmúlt 24 órában, és -5.08% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Botanix Staked Bitcoin (STBTC) piaci információk

$ 10.90M
$ 10.90M$ 10.90M

--
----

$ 10.90M
$ 10.90M$ 10.90M

98.87
98.87 98.87

98.86714052853895
98.86714052853895 98.86714052853895

A(z) Botanix Staked Bitcoin jelenlegi piaci plafonja $ 10.90M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) STBTC keringésben lévő tokenszáma 98.87, és a teljes tokenszám 98.86714052853895. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 10.90M.

Botanix Staked Bitcoin (STBTC) árelőzmények USD

A(z) Botanix Staked BitcoinUSD mai árváltozása a következő volt: $ -1,015.0245196757.
A(z) Botanix Staked Bitcoin USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -11,402.2875722000.
A(z) Botanix Staked Bitcoin USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -1,821.0646096000.
A(z) Botanix Staked Bitcoin USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ -4,442.40281955451.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -1,015.0245196757-0.91%
30 nap$ -11,402.2875722000-10.33%
60 nap$ -1,821.0646096000-1.65%
90 nap$ -4,442.40281955451-3.87%

Mi a(z) Botanix Staked Bitcoin (STBTC)

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Botanix Staked Bitcoin (STBTC) Erőforrás

Hivatalos webhely

Botanix Staked Bitcoin árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Botanix Staked Bitcoin (STBTC) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Botanix Staked Bitcoin (STBTC) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Botanix Staked Bitcoin rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Botanix Staked Bitcoin árelőrejelzését most!

STBTC helyi valutákra

Botanix Staked Bitcoin (STBTC) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Botanix Staked Bitcoin (STBTC) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) STBTC token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Botanix Staked Bitcoin (STBTC)

Mennyit ér ma a(z) Botanix Staked Bitcoin (STBTC)?
A(z) élő STBTC ár a(z) USD esetében 110,282 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) STBTC ára a(z) USD esetében?
A(z) STBTC jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 110,282. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Botanix Staked Bitcoin piaci plafonja?
A(z) STBTC piaci plafonja $ 10.90M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) STBTC keringésben lévő tokenszáma?
A(z) STBTC keringésben lévő tokenszáma 98.87 USD.
Mi volt a(z) STBTC mindenkori legmagasabb ára?
A(z) STBTC mindenkori legmagasabb ára 128,136 USD.
Mi volt a(z) STBTC mindenkori legmagasabb ár?
A(z) STBTC mindenkori legalacsonyabb ára 105,793 USD.
Mekkora a(z) STBTC kereskedési volumene?
A(z) STBTC élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) STBTC ára emelkedni fog idén?
A(z) STBTC a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) STBTC árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 10:53:23 (UTC+8)

Botanix Staked Bitcoin (STBTC) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

