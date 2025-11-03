Botanix Staked Bitcoin (STBTC) árinformáció (USD)

Botanix Staked Bitcoin (STBTC) valós idejű ár: $110,282. Az elmúlt 24 órában, a(z)STBTC legalacsonyabb ára $ 110,282, legmagasabb ára pedig $ 112,385 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) STBTC valaha volt legmagasabb ára $ 128,136, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 105,793 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) STBTC változása a következő volt: -0.40% az elmúlt órában, -0.91% az elmúlt 24 órában, és -5.08% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Botanix Staked Bitcoin (STBTC) piaci információk

A(z) Botanix Staked Bitcoin jelenlegi piaci plafonja $ 10.90M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) STBTC keringésben lévő tokenszáma 98.87, és a teljes tokenszám 98.86714052853895. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 10.90M.