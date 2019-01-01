BOSSU (BOSSU) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) BOSSU (BOSSU) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

BOSSU (BOSSU) tokennel kapcsolatos információk BOSSU is an original character and AI agent created by Wawe Online, utilizing the Eliza framework by AI16Z DAO. It serves as an interactive digital companion and is building an entire ecosystem of interactive entertainment around the BOSSU IP and its token. BOSSU aims to provide a fresh and creative, interactive experience with a unique character across social media platforms and in real life through gamified experiences and merchandising. Hivatalos webhely: https://bossu.online/ Vásárolj most BOSSU tokent!

BOSSU (BOSSU) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) BOSSU (BOSSU) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 55.92K $ 55.92K $ 55.92K Teljes tokenszám: $ 998.62M $ 998.62M $ 998.62M Keringésben lévő tokenszám: $ 998.62M $ 998.62M $ 998.62M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 55.92K $ 55.92K $ 55.92K Minden idők csúcspontja: $ 0.00350761 $ 0.00350761 $ 0.00350761 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) BOSSU (BOSSU) áráról

BOSSU (BOSSU) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) BOSSU (BOSSU) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó BOSSU tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező BOSSU token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) BOSSU tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) BOSSU token élő árfolyamát!

BOSSU árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) BOSSU kapcsán? BOSSU-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) BOSSU tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

