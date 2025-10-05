A(z) élő Boss Burger ár ma 0.00008728 USD. Kövesd nyomon a(z) BOSSBURGER USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) BOSSBURGER ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Boss Burger ár ma 0.00008728 USD. Kövesd nyomon a(z) BOSSBURGER USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) BOSSBURGER ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

Boss Burger Ár (BOSSBURGER)

1 BOSSBURGER-USD élő ár:

+2.30%1D
Boss Burger (BOSSBURGER) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-10-05 21:38:09 (UTC+8)

Boss Burger (BOSSBURGER) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
24h alacsony
24h magas

-0.14%

+2.36%

+22.05%

+22.05%

Boss Burger (BOSSBURGER) valós idejű ár: $0.00008728. Az elmúlt 24 órában, a(z)BOSSBURGER legalacsonyabb ára $ 0.0000841, legmagasabb ára pedig $ 0.00009063 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) BOSSBURGER valaha volt legmagasabb ára $ 0.00154863, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00002681 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) BOSSBURGER változása a következő volt: -0.14% az elmúlt órában, +2.36% az elmúlt 24 órában, és +22.05% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Boss Burger (BOSSBURGER) piaci információk

--
----

A(z) Boss Burger jelenlegi piaci plafonja $ 87.28K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) BOSSBURGER keringésben lévő tokenszáma 1.00B, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 87.28K.

Boss Burger (BOSSBURGER) árelőzmények USD

A(z) Boss BurgerUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Boss Burger USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0000204963.
A(z) Boss Burger USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0000700696.
A(z) Boss Burger USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ -0.00010919664926517798.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0+2.36%
30 nap$ -0.0000204963-23.48%
60 nap$ -0.0000700696-80.28%
90 nap$ -0.00010919664926517798-55.57%

Mi a(z) Boss Burger (BOSSBURGER)

Boss Burger was originally named by Matt Furie in 2014 & is featured in his new book, Cortex Vortex with a full page dedicated to him. The project was CTO'd by an all-star team who are having a ton of fun building community & making fan content of this hilarious quadrouple stack burger baddie on the blockchain.

Here at #bossburger we’re building something rare. Not just a token. A crew. A digital backyard where everyone’s invited.

We are building one order at a time.

Boss Burger (BOSSBURGER) Erőforrás

Hivatalos webhely

Boss Burger árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Boss Burger (BOSSBURGER) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Boss Burger (BOSSBURGER) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Boss Burger rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Boss Burger árelőrejelzését most!

BOSSBURGER helyi valutákra

Boss Burger (BOSSBURGER) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Boss Burger (BOSSBURGER) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) BOSSBURGER token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Boss Burger (BOSSBURGER)

Mennyit ér ma a(z) Boss Burger (BOSSBURGER)?
A(z) élő BOSSBURGER ár a(z) USD esetében 0.00008728 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) BOSSBURGER ára a(z) USD esetében?
A(z) BOSSBURGER jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00008728. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Boss Burger piaci plafonja?
A(z) BOSSBURGER piaci plafonja $ 87.28K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) BOSSBURGER keringésben lévő tokenszáma?
A(z) BOSSBURGER keringésben lévő tokenszáma 1.00B USD.
Mi volt a(z) BOSSBURGER mindenkori legmagasabb ára?
A(z) BOSSBURGER mindenkori legmagasabb ára 0.00154863 USD.
Mi volt a(z) BOSSBURGER mindenkori legmagasabb ár?
A(z) BOSSBURGER mindenkori legalacsonyabb ára 0.00002681 USD.
Mekkora a(z) BOSSBURGER kereskedési volumene?
A(z) BOSSBURGER élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) BOSSBURGER ára emelkedni fog idén?
A(z) BOSSBURGER a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) BOSSBURGER árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-10-05 21:38:09 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.