Boss Burger (BOSSBURGER) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.0000841 $ 0.0000841 $ 0.0000841 24h alacsony $ 0.00009063 $ 0.00009063 $ 0.00009063 24h magas 24h alacsony $ 0.0000841$ 0.0000841 $ 0.0000841 24h magas $ 0.00009063$ 0.00009063 $ 0.00009063 Minden idők csúcspontja $ 0.00154863$ 0.00154863 $ 0.00154863 Legalacsonyabb ár $ 0.00002681$ 0.00002681 $ 0.00002681 Árváltozás (1H) -0.14% Árváltozás (1D) +2.36% Árváltozás (7D) +22.05% Árváltozás (7D) +22.05%

Boss Burger (BOSSBURGER) valós idejű ár: $0.00008728. Az elmúlt 24 órában, a(z)BOSSBURGER legalacsonyabb ára $ 0.0000841, legmagasabb ára pedig $ 0.00009063 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) BOSSBURGER valaha volt legmagasabb ára $ 0.00154863, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00002681 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) BOSSBURGER változása a következő volt: -0.14% az elmúlt órában, +2.36% az elmúlt 24 órában, és +22.05% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Boss Burger (BOSSBURGER) piaci információk

Piaci érték $ 87.28K$ 87.28K $ 87.28K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 87.28K$ 87.28K $ 87.28K Forgalomban lévő készlet 1.00B 1.00B 1.00B Teljes tokenszám 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A(z) Boss Burger jelenlegi piaci plafonja $ 87.28K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) BOSSBURGER keringésben lévő tokenszáma 1.00B, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 87.28K.