Boss Burger Ár (BOSSBURGER)
-0.14%
+2.36%
+22.05%
+22.05%
Boss Burger (BOSSBURGER) valós idejű ár: $0.00008728. Az elmúlt 24 órában, a(z)BOSSBURGER legalacsonyabb ára $ 0.0000841, legmagasabb ára pedig $ 0.00009063 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) BOSSBURGER valaha volt legmagasabb ára $ 0.00154863, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00002681 volt.
A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) BOSSBURGER változása a következő volt: -0.14% az elmúlt órában, +2.36% az elmúlt 24 órában, és +22.05% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.
A(z) Boss Burger jelenlegi piaci plafonja $ 87.28K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) BOSSBURGER keringésben lévő tokenszáma 1.00B, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 87.28K.
A(z) Boss BurgerUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Boss Burger USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0000204963.
A(z) Boss Burger USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0000700696.
A(z) Boss Burger USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ -0.00010919664926517798.
|Időszak
|Változás (USD)
|Változás (%)
|Ma
|$ 0
|+2.36%
|30 nap
|$ -0.0000204963
|-23.48%
|60 nap
|$ -0.0000700696
|-80.28%
|90 nap
|$ -0.00010919664926517798
|-55.57%
Boss Burger was originally named by Matt Furie in 2014 & is featured in his new book, Cortex Vortex with a full page dedicated to him. The project was CTO'd by an all-star team who are having a ton of fun building community & making fan content of this hilarious quadrouple stack burger baddie on the blockchain.
Here at #bossburger we’re building something rare. Not just a token. A crew. A digital backyard where everyone’s invited.
We are building one order at a time.
A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.