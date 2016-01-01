BOSagora (BOA) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) BOSagora (BOA) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

BOSagora (BOA) tokennel kapcsolatos információk The BOS platform project was started in late 2016, and has undergone a major change in technical governance and direction in early 2018. From 2019, We intend to set our course to the original white paperat the time of the ICO with a new brand name called BOSAGORA. BOSAGORA came from the word “BOS” and “AGORA” combined together, which shows the true birth of democracy. BOSAGORA aims toward more democratic and productive decision-making process with a blockchain implementation. Hivatalos webhely: https://www.bosagora.io/ Fehér könyv: https://bosagora.io/files/BOSAGORA_Whitepaper_EN_Aug_2024.pdf Vásárolj most BOA tokent!

BOSagora (BOA) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) BOSagora (BOA) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 3.33M Teljes tokenszám: $ 1.53B Keringésben lévő tokenszám: $ 469.39M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 10.82M Minden idők csúcspontja: $ 0.00911844 Minden idők mélypontja: $ 0.00600593 Jelenlegi ár: $ 0.00708916 További tudnivalók a(z) BOSagora (BOA) áráról

BOSagora (BOA) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) BOSagora (BOA) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó BOA tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező BOA token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) BOA tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) BOA token élő árfolyamát!

BOA árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) BOA kapcsán? BOA-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) BOA tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

