Borpa (BORPA) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Borpa (BORPA) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.

Borpa (BORPA) tokennel kapcsolatos információk Borpa. Just Borpa. Borpa was born from a profound desire to honor the web3 industry, reflecting the countless hours I've poured into it. My idealistic dream was to merge the richness of the crypto culture with the viral potential of DeFi concepts. What's the utility about? The utility is culture. Back To The Basics Borpa was built under the promises of being "The Next Generation Memecoin". A truly beautiful thing that could only happen with truly beautiful partners. These episodes have made me realize how disconnected I was from the reality of the industry I was building in. The core concept of a memecoin is simple and viral, designed to be easily accessible. This experience has been a true ego death, and it's time to embrace what truly makes a memecoin visible: its community. Hivatalos webhely: https://justborpa.com/

Borpa (BORPA) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Borpa (BORPA) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 54.52K Teljes tokenszám: $ 1000.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 1000.00M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 54.52K Minden idők csúcspontja: $ 0.00895544 Minden idők mélypontja: $ 0 Jelenlegi ár: $ 0

Borpa (BORPA) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Borpa (BORPA) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó BORPA tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező BORPA token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) BORPA tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) BORPA token élő árfolyamát!

BORPA árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) BORPA kapcsán? BORPA-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

