Boros (BOROS) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00011615 24h alacsony $ 0.00013588 24h magas Minden idők csúcspontja $ 0.00047711 Legalacsonyabb ár $ 0.00009832 Árváltozás (1H) -2.03% Árváltozás (1D) -11.20% Árváltozás (7D) -11.35%

Boros (BOROS) valós idejű ár: $0.00011617. Az elmúlt 24 órában, a(z)BOROS legalacsonyabb ára $ 0.00011615, legmagasabb ára pedig $ 0.00013588 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) BOROS valaha volt legmagasabb ára $ 0.00047711, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00009832 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) BOROS változása a következő volt: -2.03% az elmúlt órában, -11.20% az elmúlt 24 órában, és -11.35% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Boros (BOROS) piaci információk

Piaci érték $ 101.16K Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 101.16K Forgalomban lévő készlet 870.84M Teljes tokenszám 870,838,330.4627652

A(z) Boros jelenlegi piaci plafonja $ 101.16K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) BOROS keringésben lévő tokenszáma 870.84M, és a teljes tokenszám 870838330.4627652. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 101.16K.