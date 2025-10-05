A(z) élő boris ár ma 0.00003287 USD. Kövesd nyomon a(z) BORIS USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) BORIS ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő boris ár ma 0.00003287 USD. Kövesd nyomon a(z) BORIS USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) BORIS ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

boris Ár (BORIS)

1 BORIS-USD élő ár:

--
----
-2.90%1D
boris (BORIS) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-10-05 21:38:02 (UTC+8)

boris (BORIS) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.00003278
$ 0.00003278$ 0.00003278
24h alacsony
$ 0.00003439
$ 0.00003439$ 0.00003439
24h magas

$ 0.00003278
$ 0.00003278$ 0.00003278

$ 0.00003439
$ 0.00003439$ 0.00003439

$ 0.00108161
$ 0.00108161$ 0.00108161

$ 0.00002574
$ 0.00002574$ 0.00002574

-0.13%

-3.44%

+23.96%

+23.96%

boris (BORIS) valós idejű ár: $0.00003287. Az elmúlt 24 órában, a(z)BORIS legalacsonyabb ára $ 0.00003278, legmagasabb ára pedig $ 0.00003439 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) BORIS valaha volt legmagasabb ára $ 0.00108161, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00002574 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) BORIS változása a következő volt: -0.13% az elmúlt órában, -3.44% az elmúlt 24 órában, és +23.96% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

boris (BORIS) piaci információk

$ 32.87K
$ 32.87K$ 32.87K

--
----

$ 32.87K
$ 32.87K$ 32.87K

999.90M
999.90M 999.90M

999,895,217.655314
999,895,217.655314 999,895,217.655314

A(z) boris jelenlegi piaci plafonja $ 32.87K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) BORIS keringésben lévő tokenszáma 999.90M, és a teljes tokenszám 999895217.655314. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 32.87K.

boris (BORIS) árelőzmények USD

A(z) borisUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) boris USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0000053108.
A(z) boris USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) boris USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-3.44%
30 nap$ -0.0000053108-16.15%
60 nap$ 0--
90 nap$ 0--

Mi a(z) boris (BORIS)

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

boris (BORIS) Erőforrás

Hivatalos webhely

boris árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) boris (BORIS) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) boris (BORIS) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) boris rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) boris árelőrejelzését most!

BORIS helyi valutákra

boris (BORIS) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) boris (BORIS) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) BORIS token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: boris (BORIS)

Mennyit ér ma a(z) boris (BORIS)?
A(z) élő BORIS ár a(z) USD esetében 0.00003287 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) BORIS ára a(z) USD esetében?
A(z) BORIS jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00003287. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) boris piaci plafonja?
A(z) BORIS piaci plafonja $ 32.87K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) BORIS keringésben lévő tokenszáma?
A(z) BORIS keringésben lévő tokenszáma 999.90M USD.
Mi volt a(z) BORIS mindenkori legmagasabb ára?
A(z) BORIS mindenkori legmagasabb ára 0.00108161 USD.
Mi volt a(z) BORIS mindenkori legmagasabb ár?
A(z) BORIS mindenkori legalacsonyabb ára 0.00002574 USD.
Mekkora a(z) BORIS kereskedési volumene?
A(z) BORIS élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) BORIS ára emelkedni fog idén?
A(z) BORIS a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) BORIS árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-10-05 21:38:02 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.