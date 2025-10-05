boris (BORIS) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00003278 $ 0.00003278 $ 0.00003278 24h alacsony $ 0.00003439 $ 0.00003439 $ 0.00003439 24h magas 24h alacsony $ 0.00003278$ 0.00003278 $ 0.00003278 24h magas $ 0.00003439$ 0.00003439 $ 0.00003439 Minden idők csúcspontja $ 0.00108161$ 0.00108161 $ 0.00108161 Legalacsonyabb ár $ 0.00002574$ 0.00002574 $ 0.00002574 Árváltozás (1H) -0.13% Árváltozás (1D) -3.44% Árváltozás (7D) +23.96% Árváltozás (7D) +23.96%

boris (BORIS) valós idejű ár: $0.00003287. Az elmúlt 24 órában, a(z)BORIS legalacsonyabb ára $ 0.00003278, legmagasabb ára pedig $ 0.00003439 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) BORIS valaha volt legmagasabb ára $ 0.00108161, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00002574 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) BORIS változása a következő volt: -0.13% az elmúlt órában, -3.44% az elmúlt 24 órában, és +23.96% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

boris (BORIS) piaci információk

Piaci érték $ 32.87K$ 32.87K $ 32.87K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 32.87K$ 32.87K $ 32.87K Forgalomban lévő készlet 999.90M 999.90M 999.90M Teljes tokenszám 999,895,217.655314 999,895,217.655314 999,895,217.655314

A(z) boris jelenlegi piaci plafonja $ 32.87K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) BORIS keringésben lévő tokenszáma 999.90M, és a teljes tokenszám 999895217.655314. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 32.87K.