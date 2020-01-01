Boppy The Bat (BOPPY) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Boppy The Bat (BOPPY) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Boppy The Bat (BOPPY) tokennel kapcsolatos információk Boppy is a character created by Matt Furie, the artist best known for creating boppy the night rider, a meme that gained widespread popularity and cultural significance. Boppy, a bat, features prominently in Furie's book "The Night Riders." In this illustrated children's story, Boppy joins Hoppy the frog and Draggy the dragon on a series of enchanting adventures. This trio embarks on nocturnal quests, navigating whimsical and sometimes perilous landscapes to protect children's dreams. Their journeys are infused with themes of friendship, courage, and the importance of teamwork, making "The Night Riders" a heartwarming tale that resonates with both children and adults. Furie's vibrant and imaginative artwork brings these characters and their adventures to life, showcasing his unique storytelling style. Hivatalos webhely: https://boppycto.com/ Vásárolj most BOPPY tokent!

Boppy The Bat (BOPPY) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Boppy The Bat (BOPPY) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 403.48K $ 403.48K $ 403.48K Teljes tokenszám: $ 420.69T $ 420.69T $ 420.69T Keringésben lévő tokenszám: $ 420.69T $ 420.69T $ 420.69T FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 403.48K $ 403.48K $ 403.48K Minden idők csúcspontja: $ 0 $ 0 $ 0 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Boppy The Bat (BOPPY) áráról

Boppy The Bat (BOPPY) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Boppy The Bat (BOPPY) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó BOPPY tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező BOPPY token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) BOPPY tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) BOPPY token élő árfolyamát!

