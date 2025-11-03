Boorio (ORIO) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00019291 24h alacsony $ 0.00020037 24h magas Minden idők csúcspontja $ 0.00039163 Legalacsonyabb ár $ 0.00018121 Árváltozás (1H) -1.38% Árváltozás (1D) -2.14% Árváltozás (7D) -14.17%

Boorio (ORIO) valós idejű ár: $0.00019271. Az elmúlt 24 órában, a(z)ORIO legalacsonyabb ára $ 0.00019291, legmagasabb ára pedig $ 0.00020037 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) ORIO valaha volt legmagasabb ára $ 0.00039163, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00018121 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) ORIO változása a következő volt: -1.38% az elmúlt órában, -2.14% az elmúlt 24 órában, és -14.17% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Boorio (ORIO) piaci információk

Piaci érték $ 578.46K Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 578.46K Forgalomban lévő készlet 3.00B Teljes tokenszám 3,000,000,000.0

A(z) Boorio jelenlegi piaci plafonja $ 578.46K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) ORIO keringésben lévő tokenszáma 3.00B, és a teljes tokenszám 3000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 578.46K.