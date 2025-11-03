BOOPI (BOOPI) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00003182 $ 0.00003182 $ 0.00003182 24h alacsony $ 0.00003469 $ 0.00003469 $ 0.00003469 24h magas 24h alacsony $ 0.00003182$ 0.00003182 $ 0.00003182 24h magas $ 0.00003469$ 0.00003469 $ 0.00003469 Minden idők csúcspontja $ 0.0011365$ 0.0011365 $ 0.0011365 Legalacsonyabb ár $ 0.00003082$ 0.00003082 $ 0.00003082 Árváltozás (1H) -1.02% Árváltozás (1D) +6.99% Árváltozás (7D) -12.68% Árváltozás (7D) -12.68%

BOOPI (BOOPI) valós idejű ár: $0.0000341. Az elmúlt 24 órában, a(z)BOOPI legalacsonyabb ára $ 0.00003182, legmagasabb ára pedig $ 0.00003469 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) BOOPI valaha volt legmagasabb ára $ 0.0011365, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00003082 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) BOOPI változása a következő volt: -1.02% az elmúlt órában, +6.99% az elmúlt 24 órában, és -12.68% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

BOOPI (BOOPI) piaci információk

Piaci érték $ 32.52K$ 32.52K $ 32.52K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 32.76K$ 32.76K $ 32.76K Forgalomban lévő készlet 948.03M 948.03M 948.03M Teljes tokenszám 954,937,221.1431484 954,937,221.1431484 954,937,221.1431484

A(z) BOOPI jelenlegi piaci plafonja $ 32.52K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) BOOPI keringésben lévő tokenszáma 948.03M, és a teljes tokenszám 954937221.1431484. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 32.76K.