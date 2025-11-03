TőzsdeDEX+
A(z) élő Boopa ár ma 0.00005296 USD. Kövesd nyomon a(z) BOOPA USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) BOOPA ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: BOOPA

BOOPA árinformációk

Mi a(z) BOOPA

BOOPA hivatalos webhely

BOOPA tokenomikai adatai

BOOPA árelőrejelzés

Boopa Logó

Boopa Ár (BOOPA)

Nem listázott

1 BOOPA-USD élő ár:

--
----
-3.40%1D
mexc
USD
Boopa (BOOPA) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 10:52:49 (UTC+8)

Boopa (BOOPA) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.00004814
$ 0.00004814
24h alacsony
$ 0.00005503
$ 0.00005503
24h magas

$ 0.00004814
$ 0.00004814

$ 0.00005503
$ 0.00005503

$ 0.01075817
$ 0.01075817

$ 0.00004814
$ 0.00004814

-1.73%

-3.48%

-42.41%

-42.41%

Boopa (BOOPA) valós idejű ár: $0.00005296. Az elmúlt 24 órában, a(z)BOOPA legalacsonyabb ára $ 0.00004814, legmagasabb ára pedig $ 0.00005503 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) BOOPA valaha volt legmagasabb ára $ 0.01075817, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00004814 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) BOOPA változása a következő volt: -1.73% az elmúlt órában, -3.48% az elmúlt 24 órában, és -42.41% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Boopa (BOOPA) piaci információk

$ 52.96K
$ 52.96K

--
----

$ 52.96K
$ 52.96K

1.00B
1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

A(z) Boopa jelenlegi piaci plafonja $ 52.96K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) BOOPA keringésben lévő tokenszáma 1.00B, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 52.96K.

Boopa (BOOPA) árelőzmények USD

A(z) BoopaUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Boopa USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0000311041.
A(z) Boopa USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0000406407.
A(z) Boopa USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ -0.0002130142908255099.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-3.48%
30 nap$ -0.0000311041-58.73%
60 nap$ -0.0000406407-76.73%
90 nap$ -0.0002130142908255099-80.08%

Mi a(z) Boopa (BOOPA)

Meet $BOOPA, the first-ever dog memecoin born on the Solana blockchain via Boop.fun — where memes meet speed. Boopa isn’t just a token; it’s a bark of rebellion against boring utility coins. With lightning-fast Solana tech and a tail-wagging community, $BOOPA is here to boop, bark, and moon.

Whether you’re here for the memes, the vibes, or the wag-to-earn culture, Boopa welcomes you to the pack. No roadmap, no promises — just pure, unstoppable meme energy

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Boopa (BOOPA) Erőforrás

Hivatalos webhely

Boopa árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Boopa (BOOPA) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Boopa (BOOPA) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Boopa rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Boopa árelőrejelzését most!

BOOPA helyi valutákra

Boopa (BOOPA) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Boopa (BOOPA) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) BOOPA token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Boopa (BOOPA)

Mennyit ér ma a(z) Boopa (BOOPA)?
A(z) élő BOOPA ár a(z) USD esetében 0.00005296 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) BOOPA ára a(z) USD esetében?
A(z) BOOPA jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00005296. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Boopa piaci plafonja?
A(z) BOOPA piaci plafonja $ 52.96K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) BOOPA keringésben lévő tokenszáma?
A(z) BOOPA keringésben lévő tokenszáma 1.00B USD.
Mi volt a(z) BOOPA mindenkori legmagasabb ára?
A(z) BOOPA mindenkori legmagasabb ára 0.01075817 USD.
Mi volt a(z) BOOPA mindenkori legmagasabb ár?
A(z) BOOPA mindenkori legalacsonyabb ára 0.00004814 USD.
Mekkora a(z) BOOPA kereskedési volumene?
A(z) BOOPA élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) BOOPA ára emelkedni fog idén?
A(z) BOOPA a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) BOOPA árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 10:52:49 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

