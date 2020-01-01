BOOKUSD Share (BUSS) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) BOOKUSD Share (BUSS) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

BOOKUSD Share (BUSS) tokennel kapcsolatos információk BUSS is the native revenue-sharing token of the BOOKUSD protocol, a decentralized stablecoin system built on BNB Chain. Designed to capture and distribute the protocol's value generation, BUSS allows holders to earn a share of all fees generated from core protocol activities, including BUD stablecoin minting and BOOK redemption events. What sets BUSS apart is its direct and transparent revenue model. Rather than relying on inflationary rewards or staking subsidies, BUSS delivers real yield by allocating 100% of protocol fees to those who deposit BUSS into the system. This model aligns user incentives with protocol growth and ensures that participants benefit directly from increased usage and adoption of BOOKUSD. The result is a token that combines passive earning potential with a long-term commitment to sustainability and simplicity in DeFi fee distribution. Hivatalos webhely: https://www.bookusd.com

BOOKUSD Share (BUSS) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) BOOKUSD Share (BUSS) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 19.25K $ 19.25K $ 19.25K Teljes tokenszám: $ 35.00M $ 35.00M $ 35.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 4.05M $ 4.05M $ 4.05M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 166.44K $ 166.44K $ 166.44K Minden idők csúcspontja: $ 0.126812 $ 0.126812 $ 0.126812 Minden idők mélypontja: $ 0.00465729 $ 0.00465729 $ 0.00465729 Jelenlegi ár: $ 0.00475764 $ 0.00475764 $ 0.00475764 További tudnivalók a(z) BOOKUSD Share (BUSS) áráról

BOOKUSD Share (BUSS) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) BOOKUSD Share (BUSS) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó BUSS tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező BUSS token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) BUSS tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) BUSS token élő árfolyamát!

BUSS árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) BUSS kapcsán? BUSS-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

