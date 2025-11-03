Bookie AI (BOOKIE) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00039021 24h alacsony $ 0.00047607 24h magas Minden idők csúcspontja $ 0.00697224 Legalacsonyabb ár $ 0.00017727 Árváltozás (1H) -1.78% Árváltozás (1D) -17.93% Árváltozás (7D) -15.85%

Bookie AI (BOOKIE) valós idejű ár: $0.00038972. Az elmúlt 24 órában, a(z)BOOKIE legalacsonyabb ára $ 0.00039021, legmagasabb ára pedig $ 0.00047607 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) BOOKIE valaha volt legmagasabb ára $ 0.00697224, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00017727 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) BOOKIE változása a következő volt: -1.78% az elmúlt órában, -17.93% az elmúlt 24 órában, és -15.85% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Bookie AI (BOOKIE) piaci információk

Piaci érték $ 283.62K Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 390.21K Forgalomban lévő készlet 726.83M Teljes tokenszám 1,000,000,000.0

A(z) Bookie AI jelenlegi piaci plafonja $ 283.62K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) BOOKIE keringésben lévő tokenszáma 726.83M, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 390.21K.