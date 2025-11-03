TőzsdeDEX+
A(z) élő Bookie AI ár ma 0.00038972 USD. Kövesd nyomon a(z) BOOKIE USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) BOOKIE ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: BOOKIE

BOOKIE árinformációk

Mi a(z) BOOKIE

BOOKIE fehér könyv

BOOKIE hivatalos webhely

BOOKIE tokenomikai adatai

BOOKIE árelőrejelzés

Bookie AI Logó

Bookie AI Ár (BOOKIE)

Nem listázott

1 BOOKIE-USD élő ár:

$0.00038868
-18.10%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Bookie AI (BOOKIE) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 10:52:42 (UTC+8)

Bookie AI (BOOKIE) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.00039021
24h alacsony
$ 0.00047607
24h magas

$ 0.00039021
$ 0.00047607
$ 0.00697224
$ 0.00017727
-1.78%

-17.93%

-15.85%

-15.85%

Bookie AI (BOOKIE) valós idejű ár: $0.00038972. Az elmúlt 24 órában, a(z)BOOKIE legalacsonyabb ára $ 0.00039021, legmagasabb ára pedig $ 0.00047607 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) BOOKIE valaha volt legmagasabb ára $ 0.00697224, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00017727 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) BOOKIE változása a következő volt: -1.78% az elmúlt órában, -17.93% az elmúlt 24 órában, és -15.85% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Bookie AI (BOOKIE) piaci információk

$ 283.62K
--
$ 390.21K
726.83M
1,000,000,000.0
A(z) Bookie AI jelenlegi piaci plafonja $ 283.62K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) BOOKIE keringésben lévő tokenszáma 726.83M, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 390.21K.

Bookie AI (BOOKIE) árelőzmények USD

A(z) Bookie AIUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Bookie AI USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ +0.0000032571.
A(z) Bookie AI USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0000319982.
A(z) Bookie AI USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ +0.00012256805616110106.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-17.93%
30 nap$ +0.0000032571+0.84%
60 nap$ -0.0000319982-8.21%
90 nap$ +0.00012256805616110106+45.88%

Mi a(z) Bookie AI (BOOKIE)

Bookie AI is the world's first sportsbook ran entirely by AI. Bookie AI's agentic stack (powered by Bankrolled) offers users the best odds, tolerates higher win rates, and generates sustainable platform profits — all while operating with 10x fewer costs than traditional sportsbooks. Bookie AI abstracts away the complexity of blockchain and AI to create a familiar, yet superior betting experience.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Bookie AI (BOOKIE) Erőforrás

Fehér könyv
Hivatalos webhely

Bookie AI árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Bookie AI (BOOKIE) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Bookie AI (BOOKIE) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Bookie AI rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Bookie AI árelőrejelzését most!

BOOKIE helyi valutákra

Bookie AI (BOOKIE) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Bookie AI (BOOKIE) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) BOOKIE token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Bookie AI (BOOKIE)

Mennyit ér ma a(z) Bookie AI (BOOKIE)?
A(z) élő BOOKIE ár a(z) USD esetében 0.00038972 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) BOOKIE ára a(z) USD esetében?
A(z) BOOKIE jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00038972. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Bookie AI piaci plafonja?
A(z) BOOKIE piaci plafonja $ 283.62K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) BOOKIE keringésben lévő tokenszáma?
A(z) BOOKIE keringésben lévő tokenszáma 726.83M USD.
Mi volt a(z) BOOKIE mindenkori legmagasabb ára?
A(z) BOOKIE mindenkori legmagasabb ára 0.00697224 USD.
Mi volt a(z) BOOKIE mindenkori legmagasabb ár?
A(z) BOOKIE mindenkori legalacsonyabb ára 0.00017727 USD.
Mekkora a(z) BOOKIE kereskedési volumene?
A(z) BOOKIE élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) BOOKIE ára emelkedni fog idén?
A(z) BOOKIE a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) BOOKIE árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Bookie AI (BOOKIE) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

