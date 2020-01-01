BOOK OF BILLIONAIRES (BOBE) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) BOOK OF BILLIONAIRES (BOBE) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

BOOK OF BILLIONAIRES (BOBE) tokennel kapcsolatos információk Book of Billionaires - $BOBE Only future billionaires will scroll down. Are you one of them? Missed out on $BOME? Buckle up, because $BOBE is the VIP pass to the world where only the rich—or those destined to be—dare to meme. This isn’t for the faint of wallet. We’re here to laugh, to dream big, and to say “no thanks” to brokies. $BOBE isn’t just a token; it’s your entry into the millionaire’s meme club. Imagine the most exclusive party, but instead of champagne, we’re popping golden memes. Where Doge wears a crown and Pepe is the king of Wall Street. It’s luxurious, it’s ludicrous, and it’s where the rich (at heart) play Hivatalos webhely: https://bobecoin.com/ Fehér könyv: https://bobecoin.com/greenpaper/ Vásárolj most BOBE tokent!

BOOK OF BILLIONAIRES (BOBE) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) BOOK OF BILLIONAIRES (BOBE) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 22.08K $ 22.08K $ 22.08K Teljes tokenszám: $ 99.99M $ 99.99M $ 99.99M Keringésben lévő tokenszám: $ 99.99M $ 99.99M $ 99.99M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 22.08K $ 22.08K $ 22.08K Minden idők csúcspontja: $ 0.265856 $ 0.265856 $ 0.265856 Minden idők mélypontja: $ 0.00017171 $ 0.00017171 $ 0.00017171 Jelenlegi ár: $ 0.00022081 $ 0.00022081 $ 0.00022081 További tudnivalók a(z) BOOK OF BILLIONAIRES (BOBE) áráról

BOOK OF BILLIONAIRES (BOBE) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) BOOK OF BILLIONAIRES (BOBE) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó BOBE tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező BOBE token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) BOBE tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) BOBE token élő árfolyamát!

BOBE árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) BOBE kapcsán? BOBE-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) BOBE tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

Miért érdemes a MEXC platformot választani? A MEXC a világ egyik legnépszerűbb kriptovaluta-tőzsdéje, amelynek világszerte felhasználók milliói szavaznak bizalmat. A MEXC a kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módját kínálja kezdőknek és profiknak egyaránt. Több mint 4,000 kereskedési pár a spot- és futurespiacokon A leggyorsabb tokenlistázások a CEX-ek között 1. számú likviditás az ágazaton belül A legalacsonyabb díjak 24 órás ügyfélszolgálattal Több mint 100%-os tokentartalék-átláthatóság a felhasználói források esetében Ultraalacsony belépési korlátok: akár 1 USDT összeggel is vásárolhatsz kriptovalutát

Mindössze 1 USDT áron vásárolhatsz kriptovalutákat: A kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módja! Vásárolj most!