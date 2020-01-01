BOOJI (BOOJI) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) BOOJI (BOOJI) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

BOOJI (BOOJI) tokennel kapcsolatos információk The BOOJI Memecoin is a community-owned cryptocurrency that combines the accessibility and cultural impact of meme coins with tangible utility and real-world impact. Initially created as a learning experiment, BOOJI quickly gained traction and transitioned into a community-driven project with a strong emphasis on environmental conservation and community engagement. The primary purpose of BOOJI is to provide an inclusive, decentralized platform that fosters financial empowerment and community collaboration. Its utility extends to supporting global conservation efforts by adopting and sponsoring endangered species, such as gorillas, through direct contributions from the project and its holders. Looking to the future, BOOJI plans to expand its ecosystem by developing an NFT marketplace and implementing a decentralized voting procedure, allowing holders to actively shape the project’s trajectory. With sustainable tokenomics, an active and growing community, and a mission to make a positive environmental and social impact, BOOJI is more than a cryptocurrency—it’s a purpose-driven movement. Hivatalos webhely: https://boojimemecoin.com/ Fehér könyv: https://boojimemecoin.com/white-paper-1 Vásárolj most BOOJI tokent!

BOOJI (BOOJI) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) BOOJI (BOOJI) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 72.49K $ 72.49K $ 72.49K Teljes tokenszám: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 72.49K $ 72.49K $ 72.49K Minden idők csúcspontja: $ 0.00726166 $ 0.00726166 $ 0.00726166 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) BOOJI (BOOJI) áráról

BOOJI (BOOJI) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) BOOJI (BOOJI) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó BOOJI tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező BOOJI token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) BOOJI tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) BOOJI token élő árfolyamát!

