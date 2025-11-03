Boochie by Matt Furie Ár (BOOCHIE)
+2.15%
+2.98%
+7.70%
+7.70%
Boochie by Matt Furie (BOOCHIE) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)BOOCHIE legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) BOOCHIE valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.
A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) BOOCHIE változása a következő volt: +2.15% az elmúlt órában, +2.98% az elmúlt 24 órában, és +7.70% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.
A(z) Boochie by Matt Furie jelenlegi piaci plafonja $ 175.79K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) BOOCHIE keringésben lévő tokenszáma 420.69T, és a teljes tokenszám 420690000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 175.79K.
A(z) Boochie by Matt FurieUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Boochie by Matt Furie USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Boochie by Matt Furie USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Boochie by Matt Furie USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.
|Időszak
|Változás (USD)
|Változás (%)
|Ma
|$ 0
|+2.98%
|30 nap
|$ 0
|-10.26%
|60 nap
|$ 0
|-18.74%
|90 nap
|$ 0
|--
Meet $BOOCHIE by Matt Furie, the latest confirmed character in Matt's new book "Cortex Vortex" plus his profile picture on X!
Matt Furie’s New Book: Meet Boochie in Cortex Vortex Matt Furie, the creator of Pepe the Frog, is working on a new book called Cortex Vortex, as revealed by his editor, @beuys_on_sale_, on Instagram. The project introduces a fresh character named Boochie, who’s already catching attention.
In one illustration shared by the editor, Boochie appears as a menacing skull character, looming over others with an intense vibe. This has sparked speculation among fans—could Boochie be the main villain of Furie’s new story? Given the artwork’s tone and fan theories, it seems likely that Boochie will play the antagonist, setting up an exciting conflict in Cortex Vortex.
Boochie first debuted in ZOGZ, a collection of 111 original NFT character illustrations launched by Furie in May 2023. Keep an eye out for more updates on this intriguing new chapter from Matt Furie!
This character is Matt Furie's Dream Persona (DP). His mysterious presence suggests that he could become a key figure in the story, possibly even a main character.
A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!
Mennyit fog érni a(z) Boochie by Matt Furie (BOOCHIE) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Boochie by Matt Furie (BOOCHIE) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Boochie by Matt Furie rövid és hosszú távú előrejelzéseit.
Ellenőrizd a(z) Boochie by Matt Furie árelőrejelzését most!
Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Boochie by Matt Furie (BOOCHIE) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) BOOCHIE token kapcsán!
|Idő (UTC+8)
|Típus
|Információ
|11-02 15:42:00
|Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
|11-01 15:13:00
|Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
|11-01 13:14:00
|Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
|10-31 18:37:21
|Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
|10-31 15:48:21
|Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
|10-31 05:09:00
|Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions
A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.
Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak
A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták
Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre
A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései