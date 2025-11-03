Boochie by Matt Furie (BOOCHIE) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0$ 0 $ 0 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) +2.15% Árváltozás (1D) +2.98% Árváltozás (7D) +7.70% Árváltozás (7D) +7.70%

Boochie by Matt Furie (BOOCHIE) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)BOOCHIE legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) BOOCHIE valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) BOOCHIE változása a következő volt: +2.15% az elmúlt órában, +2.98% az elmúlt 24 órában, és +7.70% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Boochie by Matt Furie (BOOCHIE) piaci információk

Piaci érték $ 175.79K$ 175.79K $ 175.79K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 175.79K$ 175.79K $ 175.79K Forgalomban lévő készlet 420.69T 420.69T 420.69T Teljes tokenszám 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0

A(z) Boochie by Matt Furie jelenlegi piaci plafonja $ 175.79K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) BOOCHIE keringésben lévő tokenszáma 420.69T, és a teljes tokenszám 420690000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 175.79K.