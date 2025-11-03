TőzsdeDEX+
A(z) élő Boochie by Matt Furie ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) BOOCHIE USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) BOOCHIE ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: BOOCHIE

BOOCHIE árinformációk

Mi a(z) BOOCHIE

BOOCHIE hivatalos webhely

BOOCHIE tokenomikai adatai

BOOCHIE árelőrejelzés

Boochie by Matt Furie Logó

Boochie by Matt Furie Ár (BOOCHIE)

Nem listázott

1 BOOCHIE-USD élő ár:

--
----
+2.90%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be.
USD
Boochie by Matt Furie (BOOCHIE) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 10:52:35 (UTC+8)

Boochie by Matt Furie (BOOCHIE) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+2.15%

+2.98%

+7.70%

+7.70%

Boochie by Matt Furie (BOOCHIE) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)BOOCHIE legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) BOOCHIE valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) BOOCHIE változása a következő volt: +2.15% az elmúlt órában, +2.98% az elmúlt 24 órában, és +7.70% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Boochie by Matt Furie (BOOCHIE) piaci információk

$ 175.79K
$ 175.79K$ 175.79K

--
----

$ 175.79K
$ 175.79K$ 175.79K

420.69T
420.69T 420.69T

420,690,000,000,000.0
420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0

A(z) Boochie by Matt Furie jelenlegi piaci plafonja $ 175.79K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) BOOCHIE keringésben lévő tokenszáma 420.69T, és a teljes tokenszám 420690000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 175.79K.

Boochie by Matt Furie (BOOCHIE) árelőzmények USD

A(z) Boochie by Matt FurieUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Boochie by Matt Furie USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Boochie by Matt Furie USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Boochie by Matt Furie USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0+2.98%
30 nap$ 0-10.26%
60 nap$ 0-18.74%
90 nap$ 0--

Mi a(z) Boochie by Matt Furie (BOOCHIE)

Meet $BOOCHIE by Matt Furie, the latest confirmed character in Matt's new book "Cortex Vortex" plus his profile picture on X!

Matt Furie’s New Book: Meet Boochie in Cortex Vortex Matt Furie, the creator of Pepe the Frog, is working on a new book called Cortex Vortex, as revealed by his editor, @beuys_on_sale_, on Instagram. The project introduces a fresh character named Boochie, who’s already catching attention.

In one illustration shared by the editor, Boochie appears as a menacing skull character, looming over others with an intense vibe. This has sparked speculation among fans—could Boochie be the main villain of Furie’s new story? Given the artwork’s tone and fan theories, it seems likely that Boochie will play the antagonist, setting up an exciting conflict in Cortex Vortex.

Boochie first debuted in ZOGZ, a collection of 111 original NFT character illustrations launched by Furie in May 2023. Keep an eye out for more updates on this intriguing new chapter from Matt Furie!

This character is Matt Furie's Dream Persona (DP). His mysterious presence suggests that he could become a key figure in the story, possibly even a main character.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Boochie by Matt Furie (BOOCHIE) Erőforrás

Hivatalos webhely

Boochie by Matt Furie árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Boochie by Matt Furie (BOOCHIE) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Boochie by Matt Furie (BOOCHIE) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Boochie by Matt Furie rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Boochie by Matt Furie árelőrejelzését most!

BOOCHIE helyi valutákra

Boochie by Matt Furie (BOOCHIE) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Boochie by Matt Furie (BOOCHIE) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) BOOCHIE token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Boochie by Matt Furie (BOOCHIE)

Mennyit ér ma a(z) Boochie by Matt Furie (BOOCHIE)?
A(z) élő BOOCHIE ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) BOOCHIE ára a(z) USD esetében?
A(z) BOOCHIE jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Boochie by Matt Furie piaci plafonja?
A(z) BOOCHIE piaci plafonja $ 175.79K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) BOOCHIE keringésben lévő tokenszáma?
A(z) BOOCHIE keringésben lévő tokenszáma 420.69T USD.
Mi volt a(z) BOOCHIE mindenkori legmagasabb ára?
A(z) BOOCHIE mindenkori legmagasabb ára 0 USD.
Mi volt a(z) BOOCHIE mindenkori legmagasabb ár?
A(z) BOOCHIE mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) BOOCHIE kereskedési volumene?
A(z) BOOCHIE élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) BOOCHIE ára emelkedni fog idén?
A(z) BOOCHIE a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) BOOCHIE árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 10:52:35 (UTC+8)

Boochie by Matt Furie (BOOCHIE) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

