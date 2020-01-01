Bonzo Finance (BONZO) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Bonzo Finance (BONZO) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Bonzo Finance (BONZO) tokennel kapcsolatos információk Bonzo Finance is an open source, non-custodial protocol designed to facilitate the lending and borrowing of cryptocurrencies, with a focus on $HBAR, native $USDC, Hedera ecosystem assets, and wrapped (bridged) majors. Bonzo prioritizes censorship resistance, security, and self-custody, enabling users to transact without reliance on trusted intermediaries. Bonzo Finance utilizes Supra and Chainlink oracles that enable accurate and reliable price feeds for the lending and borrowing of assets, ensuring transparent and efficient operations. Hivatalos webhely: https://www.bonzo.finance Fehér könyv: https://docs.bonzo.finance/bonzo-finance-litepaper Vásárolj most BONZO tokent!

Bonzo Finance (BONZO) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Bonzo Finance (BONZO) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 6.94M $ 6.94M $ 6.94M Teljes tokenszám: $ 400.00M $ 400.00M $ 400.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 116.65M $ 116.65M $ 116.65M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 23.81M $ 23.81M $ 23.81M Minden idők csúcspontja: $ 0.171982 $ 0.171982 $ 0.171982 Minden idők mélypontja: $ 0.02007828 $ 0.02007828 $ 0.02007828 Jelenlegi ár: $ 0.059524 $ 0.059524 $ 0.059524 További tudnivalók a(z) Bonzo Finance (BONZO) áráról

Bonzo Finance (BONZO) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Bonzo Finance (BONZO) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó BONZO tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező BONZO token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) BONZO tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) BONZO token élő árfolyamát!

BONZO árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) BONZO kapcsán? BONZO-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) BONZO tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

