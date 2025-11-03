Bonkyo (BONKYO) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00009326 $ 0.00009326 $ 0.00009326 24h alacsony $ 0.00009815 $ 0.00009815 $ 0.00009815 24h magas 24h alacsony $ 0.00009326$ 0.00009326 $ 0.00009326 24h magas $ 0.00009815$ 0.00009815 $ 0.00009815 Minden idők csúcspontja $ 0.00514956$ 0.00514956 $ 0.00514956 Legalacsonyabb ár $ 0.00009229$ 0.00009229 $ 0.00009229 Árváltozás (1H) -1.16% Árváltozás (1D) +1.42% Árváltozás (7D) -31.06% Árváltozás (7D) -31.06%

Bonkyo (BONKYO) valós idejű ár: $0.00009469. Az elmúlt 24 órában, a(z)BONKYO legalacsonyabb ára $ 0.00009326, legmagasabb ára pedig $ 0.00009815 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) BONKYO valaha volt legmagasabb ára $ 0.00514956, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00009229 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) BONKYO változása a következő volt: -1.16% az elmúlt órában, +1.42% az elmúlt 24 órában, és -31.06% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Bonkyo (BONKYO) piaci információk

Piaci érték $ 94.16K$ 94.16K $ 94.16K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 94.16K$ 94.16K $ 94.16K Forgalomban lévő készlet 994.52M 994.52M 994.52M Teljes tokenszám 994,523,843.697778 994,523,843.697778 994,523,843.697778

A(z) Bonkyo jelenlegi piaci plafonja $ 94.16K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) BONKYO keringésben lévő tokenszáma 994.52M, és a teljes tokenszám 994523843.697778. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 94.16K.