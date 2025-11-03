BonkwifAmerica (BIF PARTY) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 24h alacsony $ 0 24h magas Minden idők csúcspontja $ 0 Legalacsonyabb ár $ 0 Árváltozás (1H) -- Árváltozás (1D) -0.68% Árváltozás (7D) -7.16%

BonkwifAmerica (BIF PARTY) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)BIF PARTY legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) BIF PARTY valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) BIF PARTY változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -0.68% az elmúlt 24 órában, és -7.16% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

BonkwifAmerica (BIF PARTY) piaci információk

Piaci érték $ 5.13K Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 5.13K Forgalomban lévő készlet 998.40M Teljes tokenszám 998,402,063.31388

A(z) BonkwifAmerica jelenlegi piaci plafonja $ 5.13K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) BIF PARTY keringésben lévő tokenszáma 998.40M, és a teljes tokenszám 998402063.31388. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 5.13K.