TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő BonkwifAmerica ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) BIF PARTY USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) BIF PARTY ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő BonkwifAmerica ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) BIF PARTY USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) BIF PARTY ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: BIF PARTY

BIF PARTY árinformációk

Mi a(z) BIF PARTY

BIF PARTY hivatalos webhely

BIF PARTY tokenomikai adatai

BIF PARTY árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

BonkwifAmerica Logó

BonkwifAmerica Ár (BIF PARTY)

Nem listázott

1 BIF PARTY-USD élő ár:

--
----
-0.60%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
BonkwifAmerica (BIF PARTY) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:17:35 (UTC+8)

BonkwifAmerica (BIF PARTY) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-0.68%

-7.16%

-7.16%

BonkwifAmerica (BIF PARTY) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)BIF PARTY legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) BIF PARTY valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) BIF PARTY változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -0.68% az elmúlt 24 órában, és -7.16% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

BonkwifAmerica (BIF PARTY) piaci információk

$ 5.13K
$ 5.13K$ 5.13K

--
----

$ 5.13K
$ 5.13K$ 5.13K

998.40M
998.40M 998.40M

998,402,063.31388
998,402,063.31388 998,402,063.31388

A(z) BonkwifAmerica jelenlegi piaci plafonja $ 5.13K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) BIF PARTY keringésben lévő tokenszáma 998.40M, és a teljes tokenszám 998402063.31388. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 5.13K.

BonkwifAmerica (BIF PARTY) árelőzmények USD

A(z) BonkwifAmericaUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) BonkwifAmerica USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) BonkwifAmerica USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) BonkwifAmerica USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-0.68%
30 nap$ 0-16.36%
60 nap$ 0-10.01%
90 nap$ 0--

Mi a(z) BonkwifAmerica (BIF PARTY)

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

BonkwifAmerica (BIF PARTY) Erőforrás

Hivatalos webhely

BonkwifAmerica árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) BonkwifAmerica (BIF PARTY) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) BonkwifAmerica (BIF PARTY) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) BonkwifAmerica rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) BonkwifAmerica árelőrejelzését most!

BIF PARTY helyi valutákra

BonkwifAmerica (BIF PARTY) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) BonkwifAmerica (BIF PARTY) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) BIF PARTY token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: BonkwifAmerica (BIF PARTY)

Mennyit ér ma a(z) BonkwifAmerica (BIF PARTY)?
A(z) élő BIF PARTY ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) BIF PARTY ára a(z) USD esetében?
A(z) BIF PARTY jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) BonkwifAmerica piaci plafonja?
A(z) BIF PARTY piaci plafonja $ 5.13K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) BIF PARTY keringésben lévő tokenszáma?
A(z) BIF PARTY keringésben lévő tokenszáma 998.40M USD.
Mi volt a(z) BIF PARTY mindenkori legmagasabb ára?
A(z) BIF PARTY mindenkori legmagasabb ára 0 USD.
Mi volt a(z) BIF PARTY mindenkori legmagasabb ár?
A(z) BIF PARTY mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) BIF PARTY kereskedési volumene?
A(z) BIF PARTY élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) BIF PARTY ára emelkedni fog idén?
A(z) BIF PARTY a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) BIF PARTY árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:17:35 (UTC+8)

BonkwifAmerica (BIF PARTY) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,568.10
$107,568.10$107,568.10

-2.30%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,714.28
$3,714.28$3,714.28

-3.60%

Solana Logó

Solana

SOL

$176.31
$176.31$176.31

-4.06%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.0578
$1.0578$1.0578

-16.17%

USDCoin Logó

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

-0.01%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,714.28
$3,714.28$3,714.28

-3.60%

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,568.10
$107,568.10$107,568.10

-2.30%

Solana Logó

Solana

SOL

$176.31
$176.31$176.31

-4.06%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.4158
$2.4158$2.4158

-3.36%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.0578
$1.0578$1.0578

-16.17%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

PlayMindProtocol Logó

PlayMindProtocol

PMIND

$0.09398
$0.09398$0.09398

+839.80%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0292
$0.0292$0.0292

-89.88%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05387
$0.05387$0.05387

-2.44%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000001517
$0.000000001517$0.000000001517

+248.73%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000539
$0.0000539$0.0000539

+113.88%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00006099
$0.00006099$0.00006099

+66.59%

AEGIS Logó

AEGIS

AEGIS

$0.0002925
$0.0002925$0.0002925

+46.25%

0G Logó

0G

0G

$1.451
$1.451$1.451

+50.20%