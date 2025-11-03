BONKHOUSE (BONKHOUSE) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0.00122189$ 0.00122189 $ 0.00122189 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) +0.16% Árváltozás (1D) -6.39% Árváltozás (7D) -28.34% Árváltozás (7D) -28.34%

BONKHOUSE (BONKHOUSE) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)BONKHOUSE legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) BONKHOUSE valaha volt legmagasabb ára $ 0.00122189, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) BONKHOUSE változása a következő volt: +0.16% az elmúlt órában, -6.39% az elmúlt 24 órában, és -28.34% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

BONKHOUSE (BONKHOUSE) piaci információk

Piaci érték $ 13.68K$ 13.68K $ 13.68K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 13.68K$ 13.68K $ 13.68K Forgalomban lévő készlet 999.12M 999.12M 999.12M Teljes tokenszám 999,116,981.036662 999,116,981.036662 999,116,981.036662

A(z) BONKHOUSE jelenlegi piaci plafonja $ 13.68K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) BONKHOUSE keringésben lévő tokenszáma 999.12M, és a teljes tokenszám 999116981.036662. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 13.68K.